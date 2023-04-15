快訊

微軟Windows 11更新版「1超方便功能」恐要說掰掰 網友集體哀號變難用

「穴居」500天 她出洞驚呼：對這世界一無所知

日相岸田文雄訪和歌山遇爆炸！ 犯嫌身分曝光

春雨接力來襲！明各地轉乾回暖 下波鋒面通過時間點曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天起東北季風減弱，各地轉為多雲到晴好天氣，下周三另一波鋒面接近，各地陸續開始出現降雨機率。本報資料照
明天起東北季風減弱，各地轉為多雲到晴好天氣，下周三另一波鋒面接近，各地陸續開始出現降雨機率。本報資料照

中央氣象局表示，明天起東北季風減弱，各地轉為多雲到晴好天氣，僅剩花東地區有短暫雨，溫度方面也會回升到25至30度。下周三另一波鋒面接近，各地除了中南部平地，陸續開始出現降雨機率，溫度方面則影響不大。

氣象預報員曾昭誠指出，今天鋒面影響各地有雨，明天起東北季風減弱，降雨就會明顯趨緩，僅剩花東地區有短暫雨。下周二起各地山區開始會出現午後雷陣雨，周三另一波鋒面接近，整體西南風環境較不穩定，西半部地區有雷陣雨，東半部山區也有午後雷陣雨，台東地區要留意焚風。

他表示，周四鋒面通過，東部以北、宜蘭地區有短暫雨，除了中南部平地，其他地區也有機會有短暫雨。周五、周六僅剩北部、東半部地區有局部短暫雨、中南部山區有雨。

溫度方面，曾昭誠指出，明天東北季風減弱氣溫回升，各地平均溫度約25至30度，南部近山區有接近35度機率，一路到下周二都是差不多溫度。下週三受降雨影響，白天高溫可能略降，但仍有25度以上。

他也說，明天馬祖地區、下周一、二清晨中部以北、金門馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。另外，今天下午隨著東北季風影響有境外沙塵暴，但明天轉東風就剩境內汙染為主。

東北季風 馬祖 高溫

延伸閱讀

一張圖看春雨來了、愈晚愈涼 氣象局：下周四全台可望都下雨

春雨來了！賈新興：雨停後境外沙塵襲台 到這天才漸好轉

今鋒面快閃、雨勢一陣一陣 境外空汙移入恐滯留兩天

春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

相關新聞

彰化再傳禽流感 今年累計10場共撲殺逾26萬隻雞鴨及鵪鶉

天氣雖然回暖，彰化縣再傳禽流感，竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此一肉鴨場撲殺...

內外夾攻 環保署：沙塵暴襲擊頻繁、今年已第8波影響1周

根據環保署空氣品質監測網，今天白天鋒面通過，從晚間開始到下周二，台灣地區遭到大陸沙塵暴，以及國內自己本身汙染物的內外夾擊...

南方澳黑鮪魚季 老饕推薦大腹肉味美不油膩

宜蘭南方澳第一鮪今天拍出每公斤7000元，總價224萬元，蘇澳區漁會表示，第一鮪象徵著4到6月黑鮪季開始，後疫情時代再出...

100%團費外加免費越南遊！網友炸鍋：以後旅遊業有得賠

網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照未送達的烏龍事件，終於和平落幕，品冠旅遊在臉書公告，搞丟護照事件證實為作業...

彰化雞蛋小農自銷 北部遊客見價格驚呼「哪a差這多」

農委會預言明年仍缺蛋，彰化縣溪湖鎮的街頭今天卻出現數十箱平價雞蛋，路過遊客驚喜萬分，數百元甚至整箱買回家，白蛋一箱154...

春雨接力來襲！明各地轉乾回暖 下波鋒面通過時間點曝

中央氣象局表示，明天起東北季風減弱，各地轉為多雲到晴好天氣，僅剩花東地區有短暫雨，溫度方面也會回升到25至30度。下周三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦