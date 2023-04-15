春雨接力來襲！明各地轉乾回暖 下波鋒面通過時間點曝

中央氣象局表示，明天起東北季風減弱，各地轉為多雲到晴好天氣，僅剩花東地區有短暫雨，溫度方面也會回升到25至30度。下周三另一波鋒面接近，各地除了中南部平地，陸續開始出現降雨機率，溫度方面則影響不大。

氣象預報員曾昭誠指出，今天鋒面影響各地有雨，明天起東北季風減弱，降雨就會明顯趨緩，僅剩花東地區有短暫雨。下周二起各地山區開始會出現午後雷陣雨，周三另一波鋒面接近，整體西南風環境較不穩定，西半部地區有雷陣雨，東半部山區也有午後雷陣雨，台東地區要留意焚風。

他表示，周四鋒面通過，東部以北、宜蘭地區有短暫雨，除了中南部平地，其他地區也有機會有短暫雨。周五、周六僅剩北部、東半部地區有局部短暫雨、中南部山區有雨。

溫度方面，曾昭誠指出，明天東北季風減弱氣溫回升，各地平均溫度約25至30度，南部近山區有接近35度機率，一路到下周二都是差不多溫度。下週三受降雨影響，白天高溫可能略降，但仍有25度以上。

他也說，明天馬祖地區、下周一、二清晨中部以北、金門馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。另外，今天下午隨著東北季風影響有境外沙塵暴，但明天轉東風就剩境內汙染為主。