彰化再傳禽流感 今年累計10場共撲殺逾26萬隻雞鴨及鵪鶉

天氣雖然回暖，彰化縣再傳禽流感，竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此一肉鴨場撲殺清場及消毒工作，計撲殺880隻肉鴨。

彰化縣動防所指出，竹塘鄉這場肉鴨養殖場3月24日主動採樣監測，昨天經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所統計，今年以來，累計已有10場家禽感染禽流感，包括土雞場場、蛋雞3場、鵪鶉2場、肉鴨場2場，合計撲殺26萬多隻。

動物防疫所提醒飼主，近日天氣逐漸回暖，仍有禽流感案例零星發生，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。