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彰化再傳禽流感 今年累計10場共撲殺逾26萬隻雞鴨及鵪鶉

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彰化再傳禽流感 今年累計10場共撲殺逾26萬隻雞鴨及鵪鶉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成肉鴨撲殺清場及消毒工作，計撲殺 880隻肉鴨。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成肉鴨撲殺清場及消毒工作，計撲殺 880隻肉鴨。圖／彰化縣政府提供

天氣雖然回暖，彰化縣再傳禽流感，竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此一肉鴨場撲殺清場及消毒工作，計撲殺880隻肉鴨。

彰化縣動防所指出，竹塘鄉這場肉鴨養殖場3月24日主動採樣監測，昨天經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所統計，今年以來，累計已有10場家禽感染禽流感，包括土雞場場、蛋雞3場、鵪鶉2場、肉鴨場2場，合計撲殺26萬多隻。

動物防疫所提醒飼主，近日天氣逐漸回暖，仍有禽流感案例零星發生，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

養禽場如發現禽隻有異常情況，應立即主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所，以利即時檢除病原，確保產業安全，養禽場倘被查有不符防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。

彰化縣竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成肉鴨撲殺清場及消毒工作，計撲殺 880隻肉鴨。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成肉鴨撲殺清場及消毒工作，計撲殺 880隻肉鴨。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成肉鴨撲殺清場及消毒工作，計撲殺 880隻肉鴨。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉1場肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成肉鴨撲殺清場及消毒工作，計撲殺 880隻肉鴨。圖／彰化縣政府提供

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