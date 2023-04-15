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南方澳黑鮪魚季 老饕推薦大腹肉味美不油膩
宜蘭南方澳第一鮪今天拍出每公斤7000元，總價224萬元，蘇澳區漁會表示，第一鮪象徵著4到6月黑鮪季開始，後疫情時代再出發，預估許多民眾前來嘗鮮，漁會將研議推出促銷活動，吸引更多遊客消費，促進黑鮪季的南方澳觀光。
拍下南方澳第一鮪的三多屋國際事業有限公司負責人李奕立表示，受到人為與自然因素影響，海洋資源逐漸萎縮，近年黑鮪魚供應量呈下降趨勢，去年情況尚可，今年甫開季還沒有辦法估計。
李奕立指出，黑鮪魚在市場上一般以大腹、中腹、赤身和皮油4個部位為主，大腹最貴，台北高級餐廳的行情可達到1片生魚片300到500元的高價，中腹則落在100到200元左右，赤身範圍較廣，依食材品質一公斤400到700元都有可能，皮油亦然。
漁會總幹事陳春生建議，消費者享用黑鮪魚不要吝嗇，知名餐廳可能價位較高，但處理手法與品質控管更有保障，若有條件，直接到產地購買CP值最高，如南方澳第一拍賣魚市場內就有相關攤位；新手若想嘗鮮，最推薦的仍是大腹肉，味道鮮美也不會太油膩。
根據漁業署統計，今年3到4月蘇澳的黑鮪魚價格，落在每公斤350到1800元不等，依每尾魚的狀況不同波動；南方澳第一鮪每公斤7000元的價格遠超行情，李奕立表示拍下第一鮪本就不為賺錢，只要能幫助到漁民和漁會，賠錢也無妨。
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