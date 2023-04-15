快訊

侯友宜說「守護中華民國捨我其誰」 母校嘉中學弟吶喊凍蒜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南方澳黑鮪魚季 老饕推薦大腹肉味美不油膩

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
南方澳第一鮪賣出224萬元，為4到6月黑鮪魚季拉開序幕。記者陳敬丰／攝影
南方澳第一鮪賣出224萬元，為4到6月黑鮪魚季拉開序幕。記者陳敬丰／攝影

宜蘭南方澳第一鮪今天拍出每公斤7000元，總價224萬元，蘇澳區漁會表示，第一鮪象徵著4到6月黑鮪季開始，後疫情時代再出發，預估許多民眾前來嘗鮮，漁會將研議推出促銷活動，吸引更多遊客消費，促進黑鮪季的南方澳觀光。

拍下南方澳第一鮪的三多屋國際事業有限公司負責人李奕立表示，受到人為與自然因素影響，海洋資源逐漸萎縮，近年黑鮪魚供應量呈下降趨勢，去年情況尚可，今年甫開季還沒有辦法估計。

李奕立指出，黑鮪魚在市場上一般以大腹、中腹、赤身和皮油4個部位為主，大腹最貴，台北高級餐廳的行情可達到1片生魚片300到500元的高價，中腹則落在100到200元左右，赤身範圍較廣，依食材品質一公斤400到700元都有可能，皮油亦然。

漁會總幹事陳春生建議，消費者享用黑鮪魚不要吝嗇，知名餐廳可能價位較高，但處理手法與品質控管更有保障，若有條件，直接到產地購買CP值最高，如南方澳第一拍賣魚市場內就有相關攤位；新手若想嘗鮮，最推薦的仍是大腹肉，味道鮮美也不會太油膩。

根據漁業署統計，今年3到4月蘇澳的黑鮪魚價格，落在每公斤350到1800元不等，依每尾魚的狀況不同波動；南方澳第一鮪每公斤7000元的價格遠超行情，李奕立表示拍下第一鮪本就不為賺錢，只要能幫助到漁民和漁會，賠錢也無妨。

老饕推薦享用黑鮪魚大腹肉嘗鮮，味美不油膩。本報資料照。
老饕推薦享用黑鮪魚大腹肉嘗鮮，味美不油膩。本報資料照。

黑鮪魚 餐廳 蘇澳 漁業署

延伸閱讀

宜蘭南方澳第一鮪！拍賣總價224萬元近年最高

台東捕獲今年第1尾黑鮪魚 船長興奮這麼說

日本神級黑鮪魚登台！日本橋海鮮丼辻半推「黑鮪魚珠寶盒」，黑鮪大腹＋海膽必吃，還有899元海陸和牛火鍋組合CP值超高

南方澳第一鮪誕生 320公斤近10年最重

相關新聞

注意！民眾可檢舉違規從46項變56項 紅黃線違停「還是不能檢舉」

立法院昨（14）三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，包括提高部分違規行為罰則、增加民眾檢舉項目、未禮讓行人罰鍰上調至6,000元等，其中民眾檢舉項目從原先的46項新增到56項...

內外夾攻 環保署：沙塵暴襲擊頻繁、今年已第8波影響1周

根據環保署空氣品質監測網，今天白天鋒面通過，從晚間開始到下周二，台灣地區遭到大陸沙塵暴，以及國內自己本身汙染物的內外夾擊...

一張圖看春雨來了、愈晚愈涼 氣象局：下周四全台可望都下雨

中央氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨...

火鍋「常見1配料」成份差很大！營養師曝：吃多不利鈣質吸收

喜歡吃火鍋的人很多，因為方便又好吃，也是減肥中的好選擇。不過要怎麼選擇營養的配料是一大重點，營養師程涵宇提醒大家，火鍋常見的配料「蟹味棒」完全沒有蟹肉，營養價值差很多，製作中還會加入磷酸鹽類的結著劑，攝取過量恐不利鈣質吸收。

100%團費外加免費越南遊！網友炸鍋：以後旅遊業有得賠

網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照未送達的烏龍事件，終於和平落幕，品冠旅遊在臉書公告，搞丟護照事件證實為作業...

彰化雞蛋小農自銷 北部遊客見價格驚呼「哪a差這多」

農委會預言明年仍缺蛋，彰化縣溪湖鎮的街頭今天卻出現數十箱平價雞蛋，路過遊客驚喜萬分，數百元甚至整箱買回家，白蛋一箱154...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦