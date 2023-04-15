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100%團費外加免費越南遊！網友炸鍋：以後旅遊業有得賠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
品冠旅遊公告表示事件已圓滿落幕。圖／摘自業者臉書
品冠旅遊公告表示事件已圓滿落幕。圖／摘自業者臉書

網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照未送達的烏龍事件，終於和平落幕，品冠旅遊在臉書公告，搞丟護照事件證實為作業人員遲寄護照之疏失，旅行社除了感謝朱女一家理性諒解，也向社會大眾道歉，旅行社除了按照合約書內容支付31萬2893元（包含全額團費返還、再賠償100％團費以及衍生車資）之外，董事長也特別額外提供免費「富國島五日遊」。

這項賠償方案出爐，該名消費者也在爆料公社表達感謝網友支持，卻也引發網友兩方論戰。爆料公社網友紛紛留言「超有誠意」、「雙方都滿意就很OK」、「讚，有擔當」、「還順便賺了廣告，旅行社也有賺到」、「恭喜」等等；但以旅行社成員為主組成的網路社團則有不同聲音，「有吵有糖吃，定型化契約明文規定當天賠100%，卻又硬拱出一個免費旅遊，此風不可長」，「真的是賺白菜錢冒賣白粉的險」，「以後一定有更多人跟進」，「以後只要餐不好，房間不好，都可以退全額團費再免費玩一次」，當然也有不少人認為此舉是為挽回聲譽，「誰叫他們犯了這麼低級的錯誤」。

一位不願具名的旅遊業者指出，這當然是旅行社犯錯在先，而且是不應該犯的錯誤，但旅遊契約明文規定返還團費外，再加100%團費，品冠旅遊已在第一時間認錯並提出此賠償方案，對於低毛利的旅遊業來說，已經是一種懲罰，但媒體、網路譴責聲浪不斷，讓業者不得不再退讓，讓事件盡快落幕。「就怕以後天天都有大小事情可爆料」，「不依照契約走，以後有得賠。」

這起事件起因於消費者在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，她2月與品冠旅行社訂購越南5日遊，3月6日寄出護照、簽證等所需文件，並於3月22日付清所有旅遊費用，並提醒對方4月1日出發當日，勿忘帶證件去機場與她們會合。結果，該名網友一家4口清早到了機場，才發現護照被旅行社搞丟，讓她們連假泡湯，且一家的護照遲未找回，網友掀鍋開罵，甚至懷疑旅行社扣留護照，或被賣至黑市。

品冠旅遊也回應表示，此事確實是旅行社的疏失，護照本來在3月31日寄出，後發現錯誤緊急追回，聯繫該名消費者後即再度寄出護照，雙方在賠償部分各有意見，並在網路發酵持續至今。

護照 旅行社 爆料公社

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