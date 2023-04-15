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影／天降甘霖未落集水區 德基水庫水情挹注不大

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中德基水庫今天庫容量只剩46.2%，有效蓄水量8719.21萬立方公尺，水情相當吃緊。圖／大甲溪發電廠提供
台中德基水庫今天庫容量只剩46.2%，有效蓄水量8719.21萬立方公尺，水情相當吃緊。圖／大甲溪發電廠提供

下雨了！全台久旱未雨，中南部水情吃緊，今天中午12點多，台中市豐原區降雨，山城居民相當興奮，但大甲溪發電廠表示，上午有毛毛細雨，但都未降在集水區，中午12點天輪壩谷關壩進行人工降雨，盼挹注水情，呼籲民眾仍要節約用水。

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」指出，未來兩周天氣變化快速，受鋒面影響期間，天氣較不穩定，西半部及東北部有短暫雨，西半部有較大雨勢發生的機率。

梨山地區居民指出，今天上午有降下毛毛細雨，田間務農的果農原本相當開心，但雨勢一陣一陣，很快就沒了，由於缺水，高山水梨開花率差，再不降足量的春雨，果農生計苦哈哈。

台中德基水庫今天庫容量只剩46.2%，有效蓄水量8719.21萬立方公尺，水情相當吃緊。大甲溪發電廠表示，上午降下毛毛細雨，但雨勢很快結束，且未降在集水區，水情幫助有限，期盼未來春雨增強。

今日中午12點，天輪壩谷關壩雲層夠低，水壩人員施放增雨焰劑(人工降雨)，大甲溪發電廠說，目前進水量仍為4cms，呼籲民眾節約用水。

今日中午12點，天輪壩谷關壩雲層夠低，水壩人員施放增雨焰劑(人工降雨)。圖／大甲溪發電廠提供
今日中午12點，天輪壩谷關壩雲層夠低，水壩人員施放增雨焰劑(人工降雨)。圖／大甲溪發電廠提供
今天中午１２點多，台中市豐原區降下雨勢，民眾相當開心。記者林佩均／攝影
今天中午１２點多，台中市豐原區降下雨勢，民眾相當開心。記者林佩均／攝影
台中德基水庫今天庫容量只剩46.2%，有效蓄水量8719.21萬立方公尺，水情相當吃緊。圖／大甲溪發電廠提供
台中德基水庫今天庫容量只剩46.2%，有效蓄水量8719.21萬立方公尺，水情相當吃緊。圖／大甲溪發電廠提供
今日中午12點，天輪壩谷關壩雲層夠低，水壩人員施放增雨焰劑(人工降雨)。圖／大甲溪發電廠提供
今日中午12點，天輪壩谷關壩雲層夠低，水壩人員施放增雨焰劑(人工降雨)。圖／大甲溪發電廠提供

氣象局

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