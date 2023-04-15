彰化雞蛋小農自銷 北部遊客見價格驚呼「哪a差這多」

農委會預言明年仍缺蛋，彰化縣溪湖鎮的街頭今天卻出現數十箱平價雞蛋，路過遊客驚喜萬分，數百元甚至整箱買回家，白蛋一箱1540元，直呼便宜，同時大歎「北部和中南部怎麼差那麼多？」陳姓蛋農表示，現在雞蛋沒照牌價走，他們產地直送賺合理利潤。

溪湖鎮街頭的轉角一家店高掛「生鮮雞蛋 蛋品專賣店」紅色塑膠布條，店內堆疊數十箱雞蛋，店門前掛出「全店都台灣蛋MIT 在地小農 自產自銷」，果然吸引路過民眾停車選購，不過買最多是來溪湖鎮旅遊的外地客，白蛋每台斤77元，養生紅蛋百元有找。陳姓蛋農表示，來自台北、宜蘭的遊客驚呼整間店都是雞蛋、價格便宜，一口氣買數百元或買1、2箱蛋（每箱20台斤，平均200顆）。

陳姓蛋農說，禽流感和很多因素造成雞蛋沒照牌價走，現在牌價每台斤45元至46元，蛋雞場農民看誰喊價高就賣誰，蛋商70元買到，加價7元至8元，以每台斤77元、78元賣出，以此類推，導致雞蛋每台斤價格70多元、80多元到100多元都有，其實賣雞蛋大致上每台斤賺7、8元，以前雞蛋每台斤27元至28元的時候是這樣，現在也是，只是現在沒穩定蛋價。

陳姓蛋農不是批發商，有固定合作農場，如果被其他蛋商喊價高買走，他轉向別的農場買蛋或向同行調蛋，今天擺出的雞蛋數量大概是兩天收來雞蛋，數量一直都很固定，在彰化賣也送到台中市賣，部分民眾看到數十箱蛋以為囤積才有這樣的數量，陳姓蛋農強調沒囤蛋，沒賺差價，以親民價出售。