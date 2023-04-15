快訊

中共軍演讓兩岸觀光又無解 蔡英文拚600萬旅客恐跳票

國稅局認證「藝起發光」沒逃稅！宋逸民現身喊話阿Ben

台大嚴懲李明璁15年不能提升等 教評會遭影武者濫權？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化雞蛋小農自銷 北部遊客見價格驚呼「哪a差這多」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮的市區出現在地小農自售數十箱雞蛋，引起民眾注意。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮的市區出現在地小農自售數十箱雞蛋，引起民眾注意。記者簡慧珍／攝影

農委會預言明年仍缺蛋，彰化縣溪湖鎮的街頭今天卻出現數十箱平價雞蛋，路過遊客驚喜萬分，數百元甚至整箱買回家，白蛋一箱1540元，直呼便宜，同時大歎「北部和中南部怎麼差那麼多？」陳姓蛋農表示，現在雞蛋沒照牌價走，他們產地直送賺合理利潤。

溪湖鎮街頭的轉角一家店高掛「生鮮雞蛋 蛋品專賣店」紅色塑膠布條，店內堆疊數十箱雞蛋，店門前掛出「全店都台灣蛋MIT 在地小農 自產自銷」，果然吸引路過民眾停車選購，不過買最多是來溪湖鎮旅遊的外地客，白蛋每台斤77元，養生紅蛋百元有找。陳姓蛋農表示，來自台北、宜蘭的遊客驚呼整間店都是雞蛋、價格便宜，一口氣買數百元或買1、2箱蛋（每箱20台斤，平均200顆）。

陳姓蛋農說，禽流感和很多因素造成雞蛋沒照牌價走，現在牌價每台斤45元至46元，蛋雞場農民看誰喊價高就賣誰，蛋商70元買到，加價7元至8元，以每台斤77元、78元賣出，以此類推，導致雞蛋每台斤價格70多元、80多元到100多元都有，其實賣雞蛋大致上每台斤賺7、8元，以前雞蛋每台斤27元至28元的時候是這樣，現在也是，只是現在沒穩定蛋價

陳姓蛋農不是批發商，有固定合作農場，如果被其他蛋商喊價高買走，他轉向別的農場買蛋或向同行調蛋，今天擺出的雞蛋數量大概是兩天收來雞蛋，數量一直都很固定，在彰化賣也送到台中市賣，部分民眾看到數十箱蛋以為囤積才有這樣的數量，陳姓蛋農強調沒囤蛋，沒賺差價，以親民價出售。

彰化縣是全台雞蛋最大產地，集中在溪湖鎮以南的二林區四鄉鎮，「近水樓台先得月」，溪湖鎮民不缺蛋，但有些路過民眾停車買蛋時承認看到陳姓蛋農堆放數十箱雞蛋出售，「有一點驚訝很多蛋」，希望蛋價能回穩。

彰化縣溪湖鎮的市區出現在地小農自售數十箱雞蛋，引起民眾注意。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮的市區出現在地小農自售數十箱雞蛋，引起民眾注意。記者簡慧珍／攝影

雞蛋 蛋價 農委會

延伸閱讀

常態進口雞蛋 立委憂蛋農撐不下去：缺蛋將成長期困境

蛋價漲太多 嘉義萬丹紅豆餅公明店4月底熄燈 客人遺憾：好滋味消失

影／早餐店業者醞釀停售蛋商品抗漲 憂加深對立改影片喚共鳴

本周蛋價持續凍漲 蛋價委員會：調漲無法解決黑市亂象猖獗

相關新聞

注意！民眾可檢舉違規從46項變56項 紅黃線違停「還是不能檢舉」

立法院昨（14）三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，包括提高部分違規行為罰則、增加民眾檢舉項目、未禮讓行人罰鍰上調至6,000元等，其中民眾檢舉項目從原先的46項新增到56項...

內外夾攻 環保署：沙塵暴襲擊頻繁、今年已第8波影響1周

根據環保署空氣品質監測網，今天白天鋒面通過，從晚間開始到下周二，台灣地區遭到大陸沙塵暴，以及國內自己本身汙染物的內外夾擊...

一張圖看春雨來了、愈晚愈涼 氣象局：下周四全台可望都下雨

中央氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨...

彰化雞蛋小農自銷 北部遊客見價格驚呼「哪a差這多」

農委會預言明年仍缺蛋，彰化縣溪湖鎮的街頭今天卻出現數十箱平價雞蛋，路過遊客驚喜萬分，數百元甚至整箱買回家，白蛋一箱154...

火鍋「常見1配料」成份差很大！營養師曝：吃多不利鈣質吸收

喜歡吃火鍋的人很多，因為方便又好吃，也是減肥中的好選擇。不過要怎麼選擇營養的配料是一大重點，營養師程涵宇提醒大家，火鍋常見的配料「蟹味棒」完全沒有蟹肉，營養價值差很多，製作中還會加入磷酸鹽類的結著劑，攝取過量恐不利鈣質吸收。

突擊檢查 原能會今凌晨入核一廠不預警視察

原能會由核管處、輻防處、核技處及物管局等單位共同組成視察團隊，4月15日凌晨4時赴核能一廠執行今年度第1次不預警視察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦