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內外夾攻 環保署：沙塵暴襲擊頻繁、今年已第8波影響1周

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今年境外沙塵暴發生相對頻繁，今年已經是第8波。圖／取自空氣品質監測網
今年境外沙塵暴發生相對頻繁，今年已經是第8波。圖／取自空氣品質監測網

根據環保署空氣品質監測網，今天白天鋒面通過，從晚間開始到下周二，台灣地區遭到大陸沙塵暴，以及國內自己本身汙染物的內外夾擊，要到19日下周三以後才趨緩；環保署表示，這波從13日、14日就開始，前後影響約一周，是今年第8波境外沙塵暴影響台灣。

環保署空保處長蔡孟裕表示，這是今年第8波境外沙塵暴，今年確實發生的頻率比較高，影響的時間也較長，這逼波從13日開始，從蒙古、華北產生後，有些往日韓飄，以些往華南飄，前兩日看到的狀況，是13、14日往華南影響，而明天開始，我國是受到東北邊的影響，這些都是從華北、內外蒙產生的沙塵，前後影響台灣約一周。

蔡孟裕說，台灣目前遭到內外夾擊，鋒面與沙塵一併下來，混和台灣本地汽機車、固定汙染源、工廠電廠排放，加上擴散條件差，要一直維持到18日，19日以後南風來才可能好轉。

他表示，今天因為降雨，狀況相對穩定，但明天從北到南，除了東部以外，空品都是橘色提醒，已通知各地環保局，協調北中南燃煤電廠降載減排。

環保署 沙塵暴 空氣品質

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