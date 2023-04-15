綜合調度所人員被爆上班喝酒 台鐵局擬酒測全程錄影

有民眾爆料，負責台鐵行車調度的綜合調度所陳姓主任，上班時間和領班、調度員喝酒，更選擇性挑選人員酒測，脫序行為嚴重影響行車安全。此外，綜調所還被投訴過年期間不准員工請喪假，影響權益。對此，台鐵局表示，經查無所述喝酒調度、禁止請喪假情事；為提高酒測可信度，已規畫裝設影像記錄設備，完整記錄執行酒測情形。

台鐵綜調所陳姓主任被爆料，上班時間與領班、調度員、機車調度員喝酒，且身為酒測執行負責人的陳姓主任，還刻意挑選沒喝酒人員檢測或是酒測結束再繼續喝，嚴重影響到台鐵列車調度安全。此外，也有人投訴，綜調所過年期間不准員工請喪假，不通情理影響員工權益。

台鐵局表示，經查無投訴所述情事，台鐵局2018年7月1日起實施行車人員酒精濃度測定管理須知規定，行控室調度員於值勤前後及在值勤時間內認為必要時實施酒精濃度檢測，該所將持續恪遵嚴格執行酒測任務。另為提高酒測可信度，已規畫在行控室內設置酒測專區，裝設影像記錄設備，完整紀錄執行酒測情形，確保行車安全。

至於不准員工請喪假一事，台鐵局指出，綜調所第一時間不知道人員請的是喪假，考量春節期間疏運繁忙，請該人員調整請假時間，事後得知人員是要請較早之前未請畢的喪假，已重新核准假單，並無不准請的情形。

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