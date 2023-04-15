注意！民眾可檢舉違規從46項變56項 紅黃線違停「還是不能檢舉」

立法院昨（14）三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，包括提高部分違規行為罰則、增加民眾檢舉項目、未禮讓行人罰鍰上調至6,000元等，其中民眾檢舉項目從原先的46項新增到56項，增列可檢舉在橋樑、圓環、隧道、快車道違規臨停，或行人穿越道無減速等，並且也恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道違規臨停。

近年來民眾檢舉交通違規量暴增，每年約有400～500萬件，檢舉達人短時間且高頻率的檢舉，違規案件數仍然沒有明顯減少，去（2022）年4月底開始，為減輕警方壓力，交通部決議大幅限縮民眾交通檢舉，從63項大大縮減至46項，使得紅黃線、人行道、騎樓、斑馬線等違停，只能依靠民眾撥110、待警方到場後排除。

不過昨日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，又從46項新增到56項，靜態部分包括恢復可以檢舉人行道、行人穿越道等臨停違停，也新增在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道等地方（臨時）停車，以及在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場或其他公共場所出、入口、消防栓前停車，或者不依順行方向臨時停車等，民眾均可檢具證據檢舉。至於很常看到的「紅黃線違停」，修法後同樣不開放民眾檢舉，若遇到此種狀況，仍要撥打110找警察求助。

動態違規檢舉，新增包括汽車載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險；車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者；在高、快速公路不依規定使用燈光；行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行；起步行駛前不讓行進中車輛、行人優先通行。以及聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，在後跟隨急駛，或駛過在救火時放置於路上的消防水帶；駕駛轉彎或變換車道時，不注意來往行人，或轉彎前未減速慢行；汽車倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人；大型汽車駕駛人在無人於後指引時，不先測明車後是否有足夠地位，或有促使行人避讓行為。