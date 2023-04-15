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火鍋「常見1配料」成份差很大！營養師曝：吃多不利鈣質吸收

聯合新聞網／ 綜合報導
火鍋方便又好吃，是很多人聚餐的好選擇。 圖/ingimage
火鍋方便又好吃，是很多人聚餐的好選擇。 圖/ingimage

喜歡吃火鍋的人很多，因為方便又好吃，也是減肥中的好選擇。不過要怎麼選擇營養的配料是一大重點，營養師程涵宇提醒大家，火鍋常見的配料「蟹味棒」完全沒有蟹肉，營養價值差很多，製作中還會加入磷酸鹽類的結著劑，攝取過量恐不利鈣質吸收。

程涵宇12日在臉書發文指出，常見的火鍋配料「蟹味棒」是由魚漿+澱粉+色素香料製成，從顏色、風味來看可能會讓人以為吃到蟹肉，但事實上蟹肉棒不只沒有蟹肉，而且營養值與真的蟹肉差非常多。

營養師程涵宇提醒大家，火鍋常見的配料「蟹味棒」完全沒有蟹肉，營養價值差很多。 圖/ingimage
營養師程涵宇提醒大家，火鍋常見的配料「蟹味棒」完全沒有蟹肉，營養價值差很多。 圖/ingimage

程涵宇表示，真蟹腿肉低脂、低卡、低碳水，高蛋白質營養超豐富，含有豐富礦物質鋅強化免疫系統，鈣鎂維持血壓穩定，豐富維生素E抗氧化、B6、B12幫助造血，但蟹味棒在市面常見的有兩種，一種是比較高級感，會在握壽司上面出現的，有時標榜日本進口，也被稱為帝王蟹味棒，另一種則是火鍋料外有塑膠套的那種常見蟹味棒。

程涵宇說，兩種蟹味棒的熱量都來自碳水化合物，而且不管是高級版還是普通版，營養價值都沒有差異，都不含蟹肉，另外製作過程也會多加結著劑，這種這種磷酸鹽類的結著劑能增加食物的保水性來提升口感與風味，但是如果攝取過多可能影響人體對鈣質的吸收。

最後，程涵宇也提醒大家，蟹味棒外面的塑膠套下鍋前要記得拆掉，因為塑膠材質不建議置於長時間高溫烹煮的環境，而且塑膠於高溫下結構相對不穩定，盡量不要長時間置於高溫烹煮的環境。

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