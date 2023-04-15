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一張圖看春雨來了、愈晚愈涼 氣象局：下周四全台可望都下雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

中央氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼易有較強陣風。

氣溫方面，今天北部及東北部低溫約18、19度，愈晚愈涼，其他地區低溫21至24度；高溫方面，北部及東北部比昨天轉涼約6、7度，新竹以北約24、25度，其他地區約27至30度。

明天東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升；各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

明天至下周二環境轉乾，各地為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，下周二午後各地山區亦有零星短暫陣雨。

下周三北部海面有鋒面系統接近，台灣附近為西南風的環境，水氣有增加的趨勢，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨；東南部有焚風發生的機率，請注意。

下周四鋒面影響，天氣又轉為不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下周五北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中南部山區亦有局部短暫雨。

22日至24日中部以北及東北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨；時序已進入春季，預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

今天天氣。圖／氣象局提供
今天天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
未來一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

氣象局 東北季風

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