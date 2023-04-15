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大陸沙塵暴來襲 環保署曝空品惡化時間點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據環保署空氣品質監測網預報，今晚空品惡化。圖／取自環保署空氣品質監測網
根據環保署空氣品質監測網預報，今晚空品惡化。圖／取自環保署空氣品質監測網

根據環保署空氣品質監測網，今天白天鋒面通過，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，中南部地區位於下風處，擴散條件差，汙染物易累積，晚起東北季風增強，可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，今晚到下周二台灣由北到南，空氣品質都不太好。

根據最新上午10時監測結果，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環保署表示，依監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，擴散條件普通，中部以南位於下風處，擴散條件差，汙染物易累積，晚間東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來一周，今天白天受鋒面影響，竹苗以北擴散條件好轉，中南部位下風處，汙染物仍易累積；15日晚起東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區空氣品質；明天至下周二環境風場轉為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

而下周三環境風場為西南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件普通；下周四受鋒面影響，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。

空氣品質 東北季風 環保署

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