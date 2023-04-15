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孩童ADHD 高市衛生局：速尋專業評估早發現早治療

中央社／ 記者洪學廣高雄15日電

國內兒童注意力不足過動症（ADHD）發生率顯著上升，高雄市衛生局今天呼籲家長把握黃金治療時期，陪伴孩子尋求專科醫師進行整體性評估，進而及早發現、及早治療。

高雄市政府衛生局今天新聞稿表示，「注意力不足過動症」（Attention Deficit Hyperactive Disorder，簡稱ADHD）為兒童期神經發展障礙，主要症狀是與年齡不相符的過動、衝動及專注力不足等，進而對學業、家庭生活造成障礙，且為多種行為問題危險因子，如家庭暴力、反社會行為、網路成癮等。

依衛生福利部資料，國內研究顯示2000年至2011年間被新診斷ADHD計26萬5932人，其中54%為7至12歲學齡兒童；且年齡小於18歲ADHD新案數，由每萬人口25.08人上升至57.06人，意謂國內兒童ADHD發生率顯著上升。

衛生局提供1案例說明，「小夫」幼兒園時常因過動，影響幼兒園上課狀況，到國小時因為注意力不佳造成學習障礙，也因常常無法久坐被老師罰站，後來多次懲罰也無法約束，校方建議家屬自行帶回管教；而「小夫」因與同學互動不當，導致遭同學排擠而拒學，家長覺困擾無法管教。經友人提醒協助至兒童精神科就診，經醫療團隊協助後已可穩定在校學習、與同學互動。

高雄市衛生局長黃志中呼籲，發現家中孩子生活或學習中可能有注意力不足過動症時，把握黃金治療時期，陪伴孩童前往醫院，尋求專科醫師整體評估，及早發現、及早治療，以提升學習、正向人際互動，以達全人身心健康。

衛生局表示，將結合專業醫療團隊5月6日辦理ADHD情緒行為引導-教師工作坊，提升教育者共同建構友善學習環境。ADHD相關資源及講座可至衛生局官網(https://reurl.cc/jlYmV1)查詢，提供民眾疾病相關知能，加強對ADHD認知及資源運用。

衛生局 高雄市 過動症

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