突擊檢查 原能會今凌晨入核一廠不預警視察

原能會由核管處、輻防處、核技處及物管局等單位共同組成視察團隊，4月15日凌晨4時赴核能一廠執行今年度第1次不預警視察。

原能會表示，這次視察範圍包括兩部機組主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、廢料廠房控制室、輻防管制站及保安監控中心等，查核現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理（含限制進入區域管制情形及控制室錄影功能）、設備狀況的抄表與紀錄正確性及系統設備異常之處置措施。

原能會說，在完成首次視察並離開主控制室後，視察結束前，兩度再次不預警進入查證其作業管理及人員行為紀律。

原能會表示，這次視察在上午8時結束，綜合額這次視察團隊現場查證結果，核一廠值班人員執勤狀態良好並能確實掌握機組狀況；主控制室紅線區進入管制與座椅移動限制等作業，能落實執行主控制室攝影機錄影功能也正常，且未發現有物品隨意置放情形。

原能會說，未來將持續執行不預警現場視察工作，監督台電公司確實執行除役期間機組各項安全作業。