聽新聞
test
0:00 / 0:00
今鋒面快閃、雨勢一陣一陣 境外空汙移入恐滯留兩天
天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天隨著鋒面南下開始影響，從清晨起中北部陸續有局部短暫雨發生，局部山區也有出現較明顯的雨勢。
他說，但由於鋒面雲系移動速度都相當快，雨是一陣一陣下，預期今天後續鋒面將逐漸通過，中北部持續有局部短暫陣雨或雷雨以外，東北部也會開始有局部短暫陣雨發生，南部地區則是影響較小，只有雲量較多偶有局部短暫小雨、午後山區也有零星飄雨機會。
方俊元說，預期今天晚上鋒面就會通過，隨之東北季風短暫增強、環境轉乾，天氣也會逐漸轉晴，並且這波東北季風沒有伴隨較冷空氣，氣溫下降有限。
他表示，另外要提醒，伴隨著東北季風南下，有一波境外空氣汙染會移入，各地空氣品質轉差，晚上外出要注意呼吸道健康。
方俊元說，明天這波東北季風快速減弱，各地都會是晴時多雲的穩定天氣，氣溫也會快速回升，並且到下周一、周二台灣的天氣都是相當穩定的。
不過，方俊元說，在明天隨著季風減弱，環境上不利於空氣汙染擴散作用，汙染物殘留堆積會持續一兩天，特別是西半部地區，風速更弱的情形，空氣品質更不理想，外出務必多注意身體健康。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言