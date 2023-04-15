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今鋒面快閃、雨勢一陣一陣 境外空汙移入恐滯留兩天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天隨著鋒面南下開始影響，從清晨起中北部陸續有局部短暫雨發生，局部山區也有出現較明顯的雨勢。本報資料照片
今天隨著鋒面南下開始影響，從清晨起中北部陸續有局部短暫雨發生，局部山區也有出現較明顯的雨勢。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天隨著鋒面南下開始影響，從清晨起中北部陸續有局部短暫雨發生，局部山區也有出現較明顯的雨勢。

他說，但由於鋒面雲系移動速度都相當快，雨是一陣一陣下，預期今天後續鋒面將逐漸通過，中北部持續有局部短暫陣雨或雷雨以外，東北部也會開始有局部短暫陣雨發生，南部地區則是影響較小，只有雲量較多偶有局部短暫小雨、午後山區也有零星飄雨機會。

方俊元說，預期今天晚上鋒面就會通過，隨之東北季風短暫增強、環境轉乾，天氣也會逐漸轉晴，並且這波東北季風沒有伴隨較冷空氣，氣溫下降有限。

他表示，另外要提醒，伴隨著東北季風南下，有一波境外空氣汙染會移入，各地空氣品質轉差，晚上外出要注意呼吸道健康。

方俊元說，明天這波東北季風快速減弱，各地都會是晴時多雲的穩定天氣，氣溫也會快速回升，並且到下周一、周二台灣的天氣都是相當穩定的。

不過，方俊元說，在明天隨著季風減弱，環境上不利於空氣汙染擴散作用，汙染物殘留堆積會持續一兩天，特別是西半部地區，風速更弱的情形，空氣品質更不理想，外出務必多注意身體健康。

今天隨著鋒面南下開始影響，從清晨起中北部陸續有局部短暫雨發生，局部山區也有出現較明顯的雨勢。本報資料照片
今天隨著鋒面南下開始影響，從清晨起中北部陸續有局部短暫雨發生，局部山區也有出現較明顯的雨勢。本報資料照片

東北季風 空氣品質

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