未來2周天氣變化快 西部可望有較大雨勢

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」發布月長期天氣展望（4月15日至28日），氣象局說，未來兩周天氣變化快速，受鋒面影響期間，天氣較不穩定，西半部及東北部有短暫雨，西半部並有較大雨勢發生的機率。第2周冷高壓有南下趨勢，各地氣溫下降，降雨以迎風面的東半部及北部為主。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

關於系集模式對溫度、雨量指標的預測趨勢，氣象局說，模式溫度指標預測，未來第1周溫度高於氣候平均值，第2周期初起逐漸下降至低於氣候值並維持至2周期末；雨量指標顯示，未來兩周降雨集中第1周期中至第2周期初，部分預報成員有較強降雨訊號。本期第1周期末至第2周，溫度及雨量指標各預報成員分散度大，預報不確定性較高。