今天降雨只限北台灣 彭啟明：晚上轉晴、境外空汙要來了

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 一早就滴滴答答的開始飄雨了，鋒面掠過北台灣，天氣有顯著變化，有雨也降溫，和昨天周五的天氣有顯著反差。不過可惜，只限於北台灣，中南部轉陰沉，但能有下雨的機會不高。

彭啟明說，東亞持續有受到沙塵的影響，空氣汙染擴散，台灣也略受到影響，希望雨能下大一點，除掉空氣汙染。晚上開始鋒面遠離，會轉晴，但要留意境外汙染移入。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面今天清晨到白天這段期間將會快速掠過台灣上空，然後繼續向東移動。比較明顯的降雨，自清晨開始到傍晚這段鋒面通過的時間，中部、北部、東半部下雨，局部地區有雷雨或是短時較大雨勢發生的可能性。

不過，吳聖宇表示，因為鋒面通過得很快，總累積雨量並不會太大，預估都在大雨等級以下，嘉義以南看起來受影響不明顯，可能只有山區會有些局部短暫陣雨的機會。

「這波降雨對於中北部可望稍微解渴，不過並無助於旱象解除，南部則還是盼不到雨，嚴峻的旱象將會持續」。吳聖宇說，預期今晚鋒面就會離開，緊跟著乾燥空氣移入，各地天氣好轉，明天各地都是晴或多雲的天氣型態，降雨時間僅今天一天而已。

溫度方面，吳聖宇表示，今天因為下雨的關係，中北部、東半部高溫下降，溫度稍轉涼，但是幅度有限，北部、東北部高溫24-27度，中部及花東地區高溫27-29度，南部高溫仍可到30度以上。

吳聖宇說，明天鋒面通過後並沒有什麼冷空氣，反而因為陽光露臉，中北部、東半部白天高溫又將會快速回升到30度以上，跟南部一樣熱。