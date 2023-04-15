快訊

春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
衛星雲圖可見「凸起來的對流胞」，在一片雲區裡面，往上凸起的對流胞特徵越來越多，也越來越明顯，這也是季節轉換的特徵。圖／取自鄭明典臉書
衛星雲圖可見「凸起來的對流胞」，在一片雲區裡面，往上凸起的對流胞特徵越來越多，也越來越明顯，這也是季節轉換的特徵。圖／取自鄭明典臉書

春雨來了，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖可見「凸起來的對流胞」，在一片雲區裡面，往上凸起的對流胞特徵越來越多，也越來越明顯，這也是季節轉換的特徵。東部上空還有波狀雲，通常表示還有逆溫層在，還是有不利對流發展的因子在。

有網友問，「不利對流發展，是否表示不利降雨？」，鄭明典回覆「不利劇烈降雨」。網友表示，「台中终於下雨了，空氣會好一點吧」。

中央氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區及南部山區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲。東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

明天東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升；各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

東北季風 春雨 鄭明典

延伸閱讀

沙塵暴逼近！鄭明典估「雨停後」影響台灣 空氣品質會變差

鄭明典一張圖看PM2.5分布 環保署持續發布空汙紅色警示

遲無颱風生成 鄭明典：菲東方雲團出現旋轉特徵 但發展條件差

衛星圖見中南半島大片紫色 鄭明典：季節變化帶來對流特徵改變

相關新聞

今轉陣雨有局部雷雨 吳德榮：明天起3天恢復酷熱 恐逾35度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有陣雨，...

沙塵暴逼近！鄭明典估「雨停後」影響台灣 空氣品質會變差

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中國上空仍有沙塵暴。即將到達台灣的北風系統，在鋒面雲系後方有沙塵訊號，在雨停後應該會影響台...

強逼「禮讓」是正義？呂秋遠：請不要再推廣博愛座的觀念

近年來屢有乘客強迫他人讓出博愛座的糾紛，律師呂秋遠在臉書表示，要求別人讓座，向來是一件詭異的事情，而將「不願意讓座的人」...

想親近自然又不想辛苦露營？網推「露營車景點」大公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「露營車景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大露營車景點有哪些。

今天降雨只限北台灣 彭啟明：晚上轉晴、境外空汙要來了

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 一早就滴滴答答的開始飄雨了，鋒面掠過北台灣，天氣有顯著變化，...

春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

春雨來了，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖可見「凸起來的對流胞」，在一片雲區裡面，往上凸起的對流胞特徵越來越多，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦