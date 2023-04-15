春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

春雨來了，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖可見「凸起來的對流胞」，在一片雲區裡面，往上凸起的對流胞特徵越來越多，也越來越明顯，這也是季節轉換的特徵。東部上空還有波狀雲，通常表示還有逆溫層在，還是有不利對流發展的因子在。

有網友問，「不利對流發展，是否表示不利降雨？」，鄭明典回覆「不利劇烈降雨」。網友表示，「台中终於下雨了，空氣會好一點吧」。

中央氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區及南部山區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲。東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

明天東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫回升；各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。