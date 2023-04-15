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春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

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沙塵暴逼近！鄭明典估「雨停後」影響台灣 空氣品質會變差

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
鄭明典表示，中國上空仍有沙塵暴，即將到達台灣的北風系統，在鋒面雲系後方有沙塵訊號，在雨停後應該會影響台灣，空氣品質會變差。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，中國上空仍有沙塵暴，即將到達台灣的北風系統，在鋒面雲系後方有沙塵訊號，在雨停後應該會影響台灣，空氣品質會變差。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典在臉書表示，中國上空仍有沙塵暴。即將到達台灣的北風系統，在鋒面雲系後方有沙塵訊號，在雨停後應該會影響台灣，空氣品質會變差，提醒注意。這種情況和昨天清晨低逆溫層的條件很不一樣。

氣象局說，今天下午將有境外汙染物抵達台灣，中南部位於東北季風下風處，擴散條件較差，嘉義以南為橘色提醒。

環保署表示，東北風影響時，若伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。

環保署說，今天鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，晚間東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，擴散條件普通，中部以南位於下風處，擴散條件差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天環境風場為東北東至偏東風，可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

下周一環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

東北季風 氣象局 空氣品質 鄭明典 沙塵暴

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