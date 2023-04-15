強逼「禮讓」是正義？ 呂秋遠：請不要再推廣博愛座的觀念

近年來屢有乘客強迫他人讓出博愛座的糾紛，律師呂秋遠在臉書表示，要求別人讓座，向來是一件詭異的事情，而將「不願意讓座的人」拍照上傳網路，更是一件冒犯別人的行為。「請不要再推廣博愛座的觀念了」，別老是想要用自己的道德標準，去教訓別人。

「從博愛座開始，這就是個美麗的誤會，呂秋遠表示，任何人只要覺得自己有需要，就可以去坐博愛座，或者說優先座。並不是只有顯而易見、需要幫助的人，才可以入座。

他舉例，剛從工廠下班，全身疲累的人、心臟有狀況，需要坐下休息的人、剛上完一天的課、打完籃球，需要歇息的人。這些人，外表看不出來，但卻也有可能需要優先座席。為什麼，只要看起來年輕、不需要座位的人，就不該坐、甚至應該起身讓座？

呂秋遠說，有些人根本不需要優先座，卻被迫被希望坐在優先座席上，以滿足別人的道德感。例如體型胖就被認為是孕婦，當被認為是孕婦，就有人會想要讓位，「強迫」一定需要坐在那個位子上，這不也是一種自我感覺良好嗎？有沒有想過對於不想坐的人會有多尷尬？

呂秋遠表示，所有的道德都只應該要求自己，而不是要求別人。自己坐在位子上，想要把位子給別人，那是自己的權利。但是對於別人而言，我們怎麼會知道，他坐在那個位子上，究竟有沒有健康上的需求？熬夜了一個晚上，就想趁這時候好好休息，不行嗎？

呂秋遠說，當我們粗暴的干涉別人，要求別人要讓座，這樣的思考模式，是不是也是一種犧牲別人的權益，滿足自我道德感的一種自我陶醉行為？

他表示，請不要再推廣博愛座的觀念了。大家都是買票上車，想要讓座的人，那麼請一直站著，沒人會阻攔你；很想要有座位的人，可以挑離峰時間，或是找尋其他交通工具，也或許真有人願意讓座，但是別把別人的好意當作理所當然。

呂秋遠說，不關他的事的人，請不要當糾察隊，甚至把不願意讓座的人拍照上傳，意圖讓網路圍剿這個人。克制自己說教別人的念頭，是讓自己成熟的開始。大家都是成年人，別老是想要用自己的道德標準，去教訓別人。

有網友分享自身經驗，「我坐捷運也被一個婦人要求讓座，還問我幾歲？我亮出我的愛心捷運卡，她才閉嘴，有別人起身一句話不說，她坐下來說她腳去年開刀。我很想跟她說我開主動脈剝離的刀，今天走路有點喘。但我選擇安靜，年紀輕不代表不需要座位」。