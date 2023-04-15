今轉陣雨有局部雷雨 吳德榮：明天起3天恢復酷熱 恐逾35度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有陣雨，有局部雷雨及較大雨勢發生，南部亦有零星少量降雨的機率；中部以北天氣轉涼。晚起天氣好轉。北部16至24度，中部17至27度，南部18至29度，東部17至29度。
吳德榮說，明天起至下周二各地白天熱如盛夏，北台灣高溫達33度左右，南部高溫35度以上。明天、下周一受高壓影響，各地晴朗無雲，中午紫外線強、注意防曬；白天熱早晚涼，日夜溫差極大，也應注意。下周二水氣略增，各地為多雲時晴，天氣仍偏熱。
吳德榮表示，下周三、周四另一鋒面接近並通過，大氣不穩定，各地有陣雨或雷雨的機率。下周五鋒面遠離，天氣好轉。但鋒面結構仍在調整，影響程度及降雨時空分布，不確定性大，應持續觀察。
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