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禮讓？公車按喇叭逼行人跑

聯合報／ 記者吳淑玲李定宇李隆揆／連線報導
台南市前天有行人走斑馬線時，竟遭公車以長按三聲喇叭催促行人通過，遭網友諷刺果然行人地獄。圖／翻攝自翻轉大台南交通違規2.0粉專
台南市前天有行人走斑馬線時，竟遭公車以長按三聲喇叭催促行人通過，遭網友諷刺果然行人地獄。圖／翻攝自翻轉大台南交通違規2.0粉專

汽機車違停、公車未禮讓行人事件層出不窮，其中台南市前天發生行人走斑馬線時，遭公車以長按三聲喇叭催促；無獨有偶，美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅前天上傳出遊照，卻被網友發現後方竟有輛白色貨車大剌剌停在行人騎樓上，讓不少網友哀嘆「一張照片完全顯示台灣是行人地獄。」

孫曉雅前天傍晚在AIT粉專貼上數張和丈夫遊走雙北及新竹的照片，不料其中一張與丈夫合照，後方竟有車輛停放在騎樓上。轄區大同分局介入調查後發現，該處是法定騎樓，即使為私有地，仍禁止停放車輛，最高可開罰六百元至一二○○元不等，後續也將加強相關違規取締。

由於立院昨已三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，恢復民眾檢舉人行道、行人穿越道等臨停、違停，往後再有車輛違停在人行道上，民眾即可拍照錄影檢舉。

而行人地獄事件不只這一樁，台南市北區公園北路口前天發生行人走斑馬線時，卻遭大台南公車司機連續長按三聲喇叭催促，行人聽到喇叭聲後，拔腿用小跑步通過馬路，影片曝光後，也讓不少網友感嘆，這就是台灣行人的悲哀，難怪被稱為行人地獄。也有人抱怨，曾遇過公車違規停在車道上，甚至被公車切車逼車等，希望公車駕駛素質要提升。

台南市交通局回應，公車落實「路口停讓」和「禮讓行人」已經列為宣導和稽查的重點，公運處已立案調查，若查證屬實，將列入評鑑，可扣客運公司補助款，也已要求業者加強司機教育訓練。

台南 人行道

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