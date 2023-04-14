送愛15年...喜憨兒募集愛心餐盒 支持憨兒、偏鄉童學習

喜憨兒基金會送愛到部落為全台超過800所偏鄉小學募集愛心餐盒，計劃執行至今邁入第15年，累計送出近百萬盒烘焙餐盒，受惠學童超過13萬人。喜憨兒今舉辦年度募款記者會，邀請歌手周興哲與偏鄉學童前進庇護工場揭開愛心餐盒的神秘面紗，呼籲支持憨兒與偏鄉學童學習與成長。

1995年成立的喜憨兒基金會，以憨兒照顧為根，透過就業培力與開展烘焙坊及餐廳服務，努力為憨兒找到未來，也逐步翻轉障礙者的社會價值。2008年的冬天，喜憨兒基金會開始推行送愛到部落計劃，為台灣偏鄉弱勢的孩子募集營養餐盒，讓憨兒們走出庇護工場，深入一個個偏鄉部落，送上社會大眾的關懷與溫暖，而喜憨兒也終能貢獻所長，從資源消耗者轉變為資源創造者。截至2022年12月，已經配送出近百萬份烘焙餐盒。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說明，今年送愛到部落的募款主題為「夢想和他們的產地」，對許多憨兒們而言，庇護工場就像是夢想實現的基地，憨兒們可以在完善且安全的環境中，逐步熟悉工作規範與烘焙技能，成為社會生產力的一員。即使近年大環境變動劇烈，基金會仍然咬緊牙關與憨兒共同前進，隨著一份份的送愛餐盒產出，也逐步孵化出憨兒追求自立的夢想，希望將這份勇敢迎向挑戰的信念，能傳遞能量一起支持偏鄉的孩子安心成長。

喜憨兒基金會表示，送愛計劃執行已正式邁入第15年，陪伴超過13萬多名小朋友求學成長，目前在高雄就讀大學的朱同學今也到場分享10多年前收到餐盒的心情，朱同學回憶，國小就讀竹縣寶山鄉的三峰國小（目前已廢校），同班同學們都超級期待收到點心餐盒的日子，學校老師也會分享憨兒在庇護工場的學習與努力，讓班上同學都非常崇拜憨兒小師傅們的好手藝，這段溫暖的經歷，對於當時年幼的自己播下一顆學習感恩與回饋的種子，提醒自己會時刻抱持著感謝去面對及實踐每個決定，保持積極的態度和動力，不斷前進。

喜憨兒基金會說，每個月喜憨兒會前往偏遠小學親手送上愛心餐盒，讓孩子們感受到來自社會的關愛，也更切合憨兒與偏鄉學童的生活和需求，呼籲社會大眾一起捐款響應，支持憨兒在庇護工場的學習和技能培訓，並將完成的餐盒送往偏鄉成為課後的營養補給，一份捐款、兩份感動。