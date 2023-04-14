相信努力有收穫！休學考公職 3度落榜不放棄 拚上榜首

林品妤可說是出身公務員世家，一人考公職，全家皆軍師。姊姊前年兩年多前考上地特狀元，林品妤接棒，專四休學專心準備國考，但沒想到一考就考了4年，從19歲考到23歲。她說，自己不是特別聰明的人，也曾因落榜而沮喪，但個性樂天，不輕言放棄，「相信努力一定會有收穫」這次終於拿下地特一般民政的金門區榜首。

受公務員爸爸影響，林品妤跟姊姊從小就預備好跟隨爸爸腳步，輔英科大五專部念到專四就休學，她寧可捨棄學歷，也要先拚到公部門入場券，而爸媽、姊姊都是她的智囊團，陪她檢討、修正讀書技巧，甚至在林品妤落榜時，爸媽還帶著她去向當年度上榜生請益。

有了前面兩次的失敗，林品妤說，110年因疫情延後舉辦考試，多了100天的時間，讓她有充足時間重新審視之前常做錯的考古題，過去她考古題也寫得很多，但考出來的分數卻沒有顯著提升，這次改變作法，除了針對常錯的題目再加強觀念，也找同學一起練習申論題，透過彼此的討論，增加作答的廣度跟深度。

但110年還是差臨門一腳，4個同學一起練申論題，唯獨林品妤沒考上，她說當時很失落，但自己個性樂天，難過也不太表現出來，既然「已成定局，要做的就是趕快改進。」

就像之前犯的錯，考古題固然重要，但光是衝量沒用，最重要的是對題目的理解度，以及對課本內容的熟悉度。她重新打地基，「把課本、資料讀熟，有一定基礎，蓋房子才會穩」還做了四本寫滿大小標的小冊子，她說，別人的口訣不是自己的口訣，她花心力做出自己的版本，看到考題就能很快對應該下什麼標題。

另一本小冊子，則是寫滿法條。林品妤指，有些法條看起來很類似，容易混淆，所以她會在法條旁邊註記哪裡容易搞錯、考題通常怎麼考、怎麼解，考前就只看作過記號的法條，加深印象。