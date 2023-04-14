支持大麻除罪化遊行15日登場 凱道等路段交管

台北市警方表示，綠色浪潮團體15日將在凱達格蘭大道舉辦「支持大麻除罪化」集會遊行，包含凱達格蘭大道等路段從當天上午8時起管制車輛通行。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，因應凱達格蘭大道將舉行「支持大麻除罪化」集會遊行活動，周邊路段將實施交通管制。

「支持大麻除罪化」活動，警方表示，相關活動將從15日中午12時至晚間7時30分止，凱達格蘭大道北側6線車道將於當天上午8時起管制車輛通行，並視交通狀況提早或延後交管措施。

警方指出，因活動需搭設舞台等硬體設備，為因應車流狀況，凱達格蘭大道南側4線車道將採彈性調撥車道方式供車輛往來通行。

警方表示，主辦單位將於15日下午4時20分至下午5時20分舉辦遊行，行經路線包含凱達格蘭大道北側6線車道及人行道（集合後出發），從景福門圓環外環車道左轉直行中山南路轉青島東路；遊行隊伍再轉林森南路後轉濟南路，經中山南路後右轉到凱達格蘭大道北側6線車道及人行道，集會後解散。

警方指出，為維護集會、遊行活動秩序與安全，將彈性管制遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大管制範圍，交管措施隨時提供警廣插播路況報導，駕駛人經交管路段應配合減速慢行或提前改道行駛，遵守現場員警指揮疏導，注意行車安全維護交通順暢。