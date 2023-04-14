三星第四屆「Solve for Tomorrow」競賽 報名繳件期限延長至4月30日
三星「Solve for Tomorrow」競賽迄今邁向第四屆，不斷累積口碑好評。今年Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽向全台高中職五專一到三年級同學募集不同想法，為環境永續、社會永續目標提出創意解決方案。為了讓同學們有更充足準備時間，台灣三星今天（4月14日）宣布延長報名繳件時間至4月30日晚上11點59分截止，鼓勵同學把握最後機會與帶隊老師共同完成競賽提案。
第四屆三星Solve for Tomorrow競賽邀請永續專家加入評審陣容，為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘具發展潛力的特色解方，並首次邀請臺北市政府教育局、新北市政府教育局擔任指導單位，期借重其教育領域的豐富經驗與專業見解，使競賽更臻完善。
三星第四屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽，歡迎全台公私立高中職五專在學學生報名參加，初賽延長至4月30日23點59分截止收件。通過初賽的隊伍即可進入複賽，並獲得工作坊、線上影音與輔導課程等教育資源。
●「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽重要時程：
賽繳件截止：延長至4月30日晚上11點59分繳件截止
複賽入圍名單公布：延後至5月24日；複賽提案繳交截止：延後至8月27日
線上影音課程：延後於5月29日至9月3日
設計思考工作坊：延後至6月3日、6月10日兩個場次
線上輔導課程（複賽階段）：延後於6月12日至8月20日
決賽入圍名單公布：延後至9月13日；決賽提案繳交截止：延後至10月25日
線上輔導課程（決賽階段）：延後於9月25日至11月19日
決賽暨頒獎典禮：延後至2023年11月24日
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