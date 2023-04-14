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五股泰山輕軌獲核定 交通部：中央、地方努力取得共識

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
五泰輕軌路線全長11.6公里，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山計36萬人口稠密地區。圖／新北捷運局提供
五泰輕軌路線全長11.6公里，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山計36萬人口稠密地區。圖／新北捷運局提供

行政院今核定新北市政府辦理五股泰山線輕軌可行性研究，交通部表示，經由中央與地方共同努力溝通取得共識，後續新北市府將辦理綜合規劃作業，通車後可提供新北市蘆洲、五股、泰山區民眾轉乘環狀線、蘆洲線往返台北市，或轉乘機場捷運往返桃園市，發揮串聯現有捷運路網運輸效能，帶動沿線周邊區域發展。

交通部表示，五股泰山線輕軌計畫路線起於三重地區集賢路北側綠帶(可與南北環線Y22站轉乘)，經過蘆洲、五股、泰山地區，終點位於新北大道五段西側與機場捷運線A5a站(規劃中)轉乘，長度11.61公里，設14座車站，1座機廠，計畫經費227.79億元，中央補助72.22億元。

交通部指出，因該計畫路線行經蘆洲南北側農業區區段徵收開發、洲子洋重劃區等諸多都市計畫及重劃區，在輕軌路線規劃、未來沿線居住及就業人口成長帶動輕軌運量等議題，經由中央與地方共同努力溝通取得共識，並經新北市政府確認計畫財務可行，可行性研究今獲行政院核定。

交通部也說，依行政院核示，新北市政府將於後續綜合規劃階段強化土地開發效益、研擬提升運量增加票收，以及落實總統宣示台灣2050淨零轉型目標，依循「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」規劃推動運具電動化及無碳化、淨零綠生活，達到人本交通、淨零減碳目標。

機場捷運 輕軌

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