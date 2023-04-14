偏鄉學童登張惠妹演唱會舞台圓夢 國泰世華《大樹計畫》號召民眾響應

國泰世華CUBE「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」高雄場本週末進入最後壓軸高潮，每場演出都帶給歌迷不同驚喜的張惠妹，14日特別在彩排場上與國泰世華銀行基金會《大樹計畫》贊助、屏東車城國小所組成的「落山風兮囝仔」演唱團隊學童們相見歡，學童們更在彩排現場獻唱自創曲〈阮兮故鄉是柴城〉，清亮的歌聲、蘊含童趣和在地文化認同的歌詞相當令人感動。

長期關注弱勢孩童教育的國泰世華銀行基金會《大樹計畫》，以「推動孩子的平等受教權」為核心精神，近年更納入體育贊助、藝文培養及社區認同營造等特色教育專案，以期豐富學童們的多元學習能力，為國泰世華銀行實踐ESG價值的重要一環。累計至2022年，《大樹計畫》已扶助逾26萬名學童安心上學，並贊助多所偏鄉學校的特色教育計畫，車城國小便是其中之一。車城國小校長王怡萱表示，藉由創作提升孩子們的潛能和對家鄉的認同外，「希望孩子們能有機會盡情享受舞台，激發自信、勇於展現自我。」

aMEI在彩排後也特別留下時間與車城國小學童們親切互動，國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢則是化身為孩子王，代表國泰世華銀行贈送學童們精美禮物。胡醒賢指出，這次藉由贊助aMEI演唱會，讓車城國小這群同樣喜愛唱歌的學童們得以親臨演出現場、感受舞台震撼力，期待學童們在開闊眼界之後，能夠懷抱著更大的勇氣和更廣的視野，實現對未來的無限想像。