發燒頭痛、上吐下瀉？出現這些症狀你可能得了諾羅病毒！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「諾羅病毒症狀」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大諾羅病毒症狀。

諾羅病毒傳染力超強，常常「一人得病，全家遭殃」，尤其冬春兩季更是諾羅病毒的好發季節，因此瞭解其相關症狀、進而盡早採取對應措施便更顯重要。

「上吐下瀉」症狀最受熱議 「發燒不斷」令網友懷疑人生！

▲ 網友熱議6大諾羅病毒症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 噁心想吐

諾羅病毒又稱「冬季嘔吐病毒」，而噁心想吐正是確診諾羅的主要症狀之一；有網友分享自己得到諾羅時的親身經驗，表示「剛開始症狀是輕微嘔吐，原本以為是白天太熱中暑的關係，沒想到後來變急遽嘔吐、連喝水都吐的地步，我就知道大事不妙」，引發許多感同身受的留言「真的不管進食任何東西都會吐，連看到食物都想吐」。有醫師建議，在嘔吐症狀最嚴重的階段可以先停止進食和喝水 4 – 6 小時、讓腸胃道休息，若急需補水也應以啜飲方式為主。

NO2. 腹痛腹瀉

腹痛腹瀉也是令許多網友困擾的諾羅症狀之一，有人形容肚子痛到「差點死在廁所馬桶旁」，想上廁所時完全不能忍；對此，網友熱心建議可以靠調整飲食舒緩症狀，避免過油或太甜的食物，「盡量吃糊狀或是水多的，比較容易被腸道吸收」，更有營養師提醒須注意水份和電解質的攝取，以防脫水。

NO3. 發燒

除了上吐下瀉外，感染諾羅也常引起發燒症狀，有網友提到自己得諾羅時持續發燒數日，「一直燒燒退退，精神狀態超差」，還有人分享自己連續兩天發燒到 39.5 度，表示「真的覺得不要生病，好難受會懷疑人生」；而若出現前述反覆發燒的情況，除了個人要多休息外，必要時也可就醫並請醫師視情況開立退燒止痛藥。

NO4. 頭暈頭痛

頭暈頭痛也是一常見諾羅症狀，有一名媽媽網友分享，自己孩子得諾羅時出現嚴重頭痛症狀、「痛到在地上打滾」令她心疼，也有人形容頭暈頭痛的感覺「像中暑一樣昏昏沉沉」；不少網友留言表示對頭痛欲裂的感受有所共鳴，並感嘆「最好還是勤洗手，保險一點別得諾羅！」。

NO5. 肌肉痠痛

雖然肌肉痠痛並不是諾羅病毒最主要的症狀，卻也經常合併發生，嚴重時甚至會造成病患活動力大幅下降；有網友就提到自己確診諾羅時「躺了兩天才起得了床」，還有人「肌肉痠痛到完全無法上班」。針對諾羅所引起的肌肉痠痛問題，有醫師建議除了盡速服用抗病毒藥物以改善不適症狀外，也可以透過洗熱水澡、或使用熱敷墊及電熱毯來舒緩痠痛的感覺。

NO6. 倦怠易累

感染諾羅也時常伴隨倦怠易累的症狀，有網友就分享自己曾經在得諾羅時，在家試圖硬撐著工作、卻整天都昏昏沉沉；也有家長提醒需多注意小朋友的身體狀況，若異常嗜睡或者沒精神玩耍，很有可能也是諾羅病毒所導致。

平時保持良好的衛生習慣並經常洗手雖能降低感染諾羅的風險，但因諾羅病毒具有高度傳染力，可能藉由「排泄物」或「嘔吐物」人傳人、且僅需極少的病毒量便可傳播，因此若不幸確診諾羅，或者同住家人出現以上症狀，則務必提高警覺及採取對應措施，並盡速就醫、適時休息，注意水份與營養的補充。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「諾羅病毒症狀」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/06~2023/04/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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