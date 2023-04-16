備孕中不知該從何下手？網推這些習慣提升好孕力！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「好孕習慣」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大好孕習慣有哪些。

你也想與另一半擁有愛的結晶嗎？根據內政部統計，隨著國民結婚年齡往後推移，我國女性平均生育年齡增至31歲，被歸類於高齡產婦的35歲以上女性更較十年前提高11.9%，不少夫妻直到真正開始備孕後，才發現原來懷孕並不是那麼簡單的事。究竟懷孕需要什麼準備呢？有哪些行為可以幫助孕育寶寶呢？快來看看網友怎麼說！

男女都需「補充營養」！ 醫師籲：「計算排卵週期」可提高受孕機率

▲ 網友熱議五大好孕習慣 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 加強營養補充

觀察網路上對於「好孕習慣」的相關話題討論，可以發現多數網友認為備孕期間「加強營養補充」非常重要，有網友表示「營養補充不是等到懷孕後加強，應該從準備懷孕前三到六個月就開始」，認為讓身體攝取足夠營養才是備孕的關鍵；也有人建議「女性可以多補充維生素C、E、黃體素，男性則可以多攝取鋅、維生素A」，表示除了備孕媽媽，維護爸爸的生殖機能也很重要。

NO2. 計算排卵週期

不少醫師都有提到「學會計算正確的排卵期，能夠讓備孕夫妻們提高成功受孕的機會」，因為排卵期是女性受孕機率最高的時期；有成功懷孕的網友分享自己的經驗「我開始調理經期時會每天都量基礎體溫，因為排卵會發生在體溫上升前」，也有人提到「我是透過分泌物形態來推測排卵日期」、「排卵測試棒可以測量黃體成長激素，通常接下來的12-36小時內會排卵，我覺得很準」。

NO3. 維持運動習慣

維持穩定良好的運動習慣，能將身體調整為最佳狀態，提高卵子的活性，增加受孕成功率，有網友提到「可以做瑜珈、健身操或是去游泳」，訓練骨盆底肌群，促進子宮血液循環，也有人提到「適時鍛鍊可以穩定體內激素的分泌，降低患上妊娠糖尿病的機率」，平時能以中低強度的有氧運動為主，增加肌肉力量與身體柔軟度，同時也能放鬆心情。

NO4. 保持健康體重

現代女性多追求纖瘦體態，但根據台灣生殖醫學會研究顯示「女性過胖或過瘦，受孕時間將會增長到常人的二到四倍」，網友即提醒「過度減肥恐造成內分泌失調」，且在懷孕或生產期間發生併發症的風險也會更高，表示保持適當體重才是最佳受孕體質；另外也有人表示「男性精子濃度與品質，也與體型肥胖及過瘦息息相關」，建議男生也要重視自己的體態狀況。

NO5. 不菸不酒

上班族交際應酬，菸酒似乎難以避免，然而不論是抽菸或是吸入他人二手菸都會導致致癌風險，有研究調查「與不抽菸者相較，女性吸菸者不孕風險提高6成」，同時男性吸菸也會減少精子數量，降低受孕的機率；也有網友提到「過量飲酒則會損害卵巢功能，導致月經紊亂」，嚴重甚至會影響到之後胎兒的健康。

懷孕生子對於每位爸爸媽媽而言都是一段既辛苦又甜蜜的過程，夫妻雙方都應該共同努力，平時需注意營養均衡、維持健康運動習慣，也別忘了適時調節情緒，避免過度壓力與焦慮，保持愉悅的心情，一起開心迎接新生命的到來！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「好孕習慣 」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/22~2023/03/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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