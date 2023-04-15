初次見面就留下壞印象？六大見網友NG行為千萬不要做



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「網友見面NG行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的見網友地雷行為。

隨著科技發展，網路交友變得相當普遍，許多網友在相處一段時間後，會選擇在現實中相約見面，不過見網友其實有許多要注意的地方，像是肢體接觸、約會地點與談話禮儀等，如果不小心踩到對方的地雷，就可能會留下壞印象，究竟有哪些網友見面NG行為要注意呢？

缺乏「規劃」見面無聊又尷尬 「照騙」謊報外貌讓人好反感

▲TOP6網友見面NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 缺乏規劃準備

觀察近半年內針對「網友見面NG行為」的相關話題討論，可以發現許多網友認為「缺乏規劃準備」會讓見面變得尷尬又無聊，尤其像是沒有訂位，或是用餐前忘記領錢，都會使得場面陷入窘迫氛圍。就有網友提到「和網友見面約的餐廳客滿，兩個人站在門口好尷尬」，引起許多網友的共鳴，如「說好AA制結果忘記領錢，結帳的時候根本是社死現場」、「見網友沒有先規劃行程，最後我們面面相覷不知道要做什麼」等，提醒大家見網友前可以做好充足準備，讓見面行程變得輕鬆順利。

NO2. 謊報外貌身材

在修圖軟體十分盛行的時代，不少網友會先將照片美化後再上傳社群，然而有時候過度修圖會導致照片失真，反倒讓網友見面時「認不出來」，許多民眾都曾抱怨「見面時發現照片和本人完全不像」；另外，謊報身高體重也會令人反感，就有網友分享自己的經驗，表示「網戀的男生自稱180，結果見面發現比我還矮」、「照片上看起來很纖細，結果本人算肉肉型的」，指出外貌雖然不是交友的唯一指標，但應該要誠實告知，以免造成誤會。

NO3. 不開話題

網友見面時，如果雙方找不到共同話題，就很容易淪落到相顧無言的場面，日前有就網友在討論區上請益「見網友可以聊什麼話題」，吸引許多熱心網友回覆「聊近期的時事，順便觀察對方的價值觀」、「約去看電影或展覽，然後根據展品或劇情做討論」，也有網友補充「可以根據你們平常聊天的內容去做延伸」，建議在見面前，先預想好聊天話題，為接下來的約會做準備。

NO4. 不當肢體接觸

即使在網路上聊得再熱絡，初次見面還是要有基本的禮貌，保持友好的距離，不必要的肢體接觸都可能造成對方的困擾。就有網友直言「初次見面就被摟肩和摸臉頰」，認為不被尊重的同時，當下也感到很畏懼，讓很多有同感的網友留言「最討厭剛見面就動手動腳的網友，看起來超猥瑣的」、「約會中適度的肢體接觸雖然加分，但要建立在雙方有共識的情形下」，也叮囑網友遇到這種情況時，應該勇敢表達拒絕。

NO5. 打扮不適宜

見面當天的「穿搭和妝容」是許多網友苦惱的問題，但其實只要穿得乾淨得體，就不太會出錯。有網友在社群網站上列出「見網友的穿搭指南」，表示過於隆重的衣著，或是太濃的香水味，可能會適得其反，讓自己和對方感到不自在；不過，也要注意「穿的太隨便很扣分」，像是穿著睡衣、背心、拖鞋這些單品，都可能給對方不用心打扮的感覺，同時提醒「衣服不要有污漬、荷葉邊」，會給人邋遢、不愛乾淨等印象。

NO6. 愛批評對方

在初次見面就直接「批評對方」絕對是大忌，也是非常不禮貌的行為，就算不滿對方的外在條件或行為舉止，也要保持風度與尊重。有網友曾經控訴「第一次見面就被嫌東嫌西，還拿我跟前任比較」，感到荒謬的同時，也直接將對方拉入黑名單；另一位網友則在見面時被戲稱「恐龍妹」，雖然對方事後表示在開玩笑，但不佳的觀感仍是揮之不去，此後兩人也不再聯絡。建議大家在見面時應避免尖銳的言論與批評，否則可能讓彼此在網路上建立的友誼破滅。

與網友見面時應該保持尊重和禮貌，同時也要注意自身安全，見面前將約會地點與對象告知親友，盡量約在寬敞明亮的公眾場所，提防網路詐騙與騷擾，給自己和對方留下美好的回憶。你也有見網友的經驗嗎？準備見網友前，不妨參考看看網路上熱議的「網友見面NG行為」，避開這些見網友地雷吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友見面NG行為」相關討論則數。

觀測期間：2022/10/06~2022/04/06，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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