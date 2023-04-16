不只蛀牙還發炎腫痛？網友：可能是長智齒惹的禍！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「智齒可能引發症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大智齒可能引發症狀排行。

美國牙科學會（ADA）口腔健康網站指出，智齒通常在17到21歲時生長，而智齒的生長狀況也是千百種，同時也會伴隨著許多不同的症狀，進而造成生活的不便，或影響口腔健康，究竟哪些症狀是最多人在長智齒時會經歷的煩惱呢？

智齒清潔不易容易引起「蛀牙」 「牙齦發炎紅腫」讓牙痛更加倍

▲TOP6智齒可能引發症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 蛀牙

觀察近三個月內網友針對「智齒可能引發症狀」的相關話題討論，可以發現「蛀牙」是許多民眾在長智齒時，經常伴隨出現的症狀，即有網友表示「智齒很容易卡菜渣造成蛀牙」，引發社群討論區廣大共鳴，更有過來人提到智齒附近的牙齒也容易受到影響，對此網上也有牙醫師說明乃因後側智齒不易清潔，需要特別照顧、注意。

NO2. 牙齦發炎紅腫

智齒可能會因為牙齒生長空間不足而高機率長歪，便容易擠壓到附近的牙齒或是牙齦，進而造成牙齦紅腫發炎，有眾多網友留言分享自己因智齒而牙齦發炎腫痛的經驗，提到如「智齒牙齦整個紅腫超痛」、「水平智齒在擠壓附近牙齦導致發炎」，並認為水平智齒真的要拔除，否則不只是發炎疼痛，不舒服的症狀也會愈來愈多。

NO3. 牙周病

牙周病因初期症狀不明顯，因此一般人平時較難自我察覺，通常都是由醫師看診時診斷出來，因此就有網友留言自身經驗「只要每次吃東西智齒就一定會卡東西，找牙醫才發現是牙結石卡太多」、「智齒表面黑黑的那片牙結石，是被牙肉半覆蓋住刷不到的部分」，並提醒智齒需要特別注意清潔，不然真的很容易藏污納垢，造成牙周病。

NO4. 發燒

而前面提到因為智齒所引發的發炎症狀，也可能會進一步讓免疫系統產生發燒反應，就有網友留言「智齒長歪，有時候還會發燒」，表示自己智齒除了痛之外還會發燒，感覺相當不適，建議其他網友若有智齒的症狀應該盡早處理，並交由專業醫師進行評估。

相信許多人都有長智齒的經歷，而每個人的狀況也不盡相同，若有不舒服的症狀，要及時就醫，避免釀成大病，以及最重要的就是要定期檢查牙齒，才能盡早發現疾病與治療，希望大家都能擁有一口健康好牙！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「智齒可能引發症狀」相關討論則數。

觀測期間：2022/03/01~2023/03/26，一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw