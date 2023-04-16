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浴室換氣別開門、電子鍋這處常忘了洗！三招小技巧讓清潔更有效

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人經常會忘記清洗電子鍋的內蓋。圖擷自IG
許多人經常會忘記清洗電子鍋的內蓋。圖擷自IG

平時居家生活，免不了要注意環境整潔。此時如果發揮一些小技巧，或許就能大幅提昇清潔的效率。日本網站「grape」近來就分享IG網友「king.blog05」的教學，示範三種平常可以嘗試的生活點子。

1.清洗電子煮飯鍋內蓋

很多人煮完飯後，或許會清潔內鍋。但是上方的內蓋，卻是經常令人遺忘的部分。如果長時間不清洗，就會成為病菌的溫床。不妨就在洗內鍋時，順便將鍋子的內蓋一併清潔。

2.用濾網清洗廚房水槽

一般在清洗水槽時，可能會使用海綿或菜瓜布。但這麼一來，又得分別準備洗餐盤餐具的海綿，跟清洗水槽的海綿兩種。因此，可以用濾網來代替海綿，刷洗洗水槽的表面。而清潔完的濾網，還可以直接裝來用避免浪費。

3.浴室換氣時記得關門

一般以為浴室在換氣時，應該要開門保持通風狀態。事實上這麼做，會破壞浴室內部的空氣循環，造成換氣效率打折，也間接更耗電。因此在換氣抽風的時候，一定要記得緊閉門窗，才能增加效率。

日本

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