立委籲立法保障外送員 勞動部：有難度

薪水無端遭砍、交通事故風險高，逾14萬外送員權益缺乏保障！民眾黨立委賴香伶、時代力量立委王婉諭14日於公聽會指出，我國目前已有超過14萬名外送員，因身分仍不明、勞權不受保障，呼籲訂定外送專法。勞動部官員回應說，訂定專法有一定困難，會分階段規劃保障。

外送員交通風險高

根據勞動部統計，全台外送員人數逐年攀升，2021年共10萬2千人、2022年更飆升至14萬5千人；審計部資料顯示，2021年外送員涉入的交通事故共有11799件，較2020年增加約26%。外送員勞權益糾紛不斷、交通事故頻傳等，應設立外送專法。

賴香伶指出，今年2月外送平台業者無故降低外送員的薪資，導致許多外送員被迫延長跑單時間以獲取相同收入，跑單時間增加也造成更高的交通風險。

籲勞動部研議專法

前交通部長賀陳旦也以市民身分出席表示，台灣外送員幾乎全部自備機車，遞送生產力遠高於其他地區，但從業所得卻偏低。他更指出，近年來，部會和地方政府陸續訂定外送服務的納管法條，但都未能切實執行。

時代力量立委王婉諭說，疫情爆發後，外送成為社會重要產業，但新興產業也難用現在的法規進行保障。她說，外送員的力量相較於平台非常薄弱，目前各地方都祭出自治條例，變成一國多制，呼籲勞動部儘快研議專法，讓各地都有母法可以遵行。

採分階段保障

勞動部勞動關係司專委許根魁表示，針對外送員法律關係認定的問題，勞動部已訂定指導原則，各地政府都依此原則，判斷外送員與平台是否為「雇傭」關係。他更指出，業者也需為外送員強制投保，並要求他們備有安全帽、反光標示等。

賴香伶詢問說，訂定專法是否在勞動部的規劃中？許根魁回應說，只要能夠增進外送員勞動權益與保障，勞動部都會積極研擬。但他也坦承：「訂定專法有一定的難度」，會採用分階段性來執行外送員的保障。

交通部公路總局科長賴司烜亦表示，未來強化業者對所屬高風險外送員之管理，並進行滾動檢討。他說，防制應從強化業者源頭管理及薪資制度面著手，避免外送員因接單才有收入，造成衝量、搶單等現象，後續將由勞動部進一步強化業者源頭管理，以維道路交通安全。

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