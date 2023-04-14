外送員是勞工！ 學者：應訂定最低薪資

「外送員就是勞工！」陽交大教授邱羽凡14日於公聽會說，專法應釐清外送員的身分認定，並訂定最低薪資。海洋大學學者江雅綺也認同「政府應訂定專法」，但不要拘泥於「僱傭」、「承攬」的外送員身分。但業者與外送員認為外送工作具有高度彈性，不希望將外送員定義為「僱傭」。

外送人員是勞工

「台灣的外送員就是勞工，立法就是為了要解決的這個爭議，」陽交大科技法律學院副教授邱羽凡說，在法令不明的狀況下，外送員卻被視為「承攬」，導致權益受損，訂專法就是為了解決這個問題。如西班牙法律規定，只要有勞務報酬關係，就「推定」雙方間存在僱傭關係。

她表示，面對外送產業，雖然多個地方政府都有祭出地方自治條例，但談到「訂定最低薪資」時，地方政府紛紛表示「這屬於中央的職權」，顯見中央立專法可以提供全國參照的標準，另如美國西雅圖、加拿大安大略都有保障平台外送員最低薪資的法律。

從社會責任來立法

海洋大學法律與政策學院副教授江雅綺指出，數位平台不同於傳統公司中勞工與雇主的關係，外送平台更透過科技或演算法，更有效媒合商家與消費者。她指出，國際就有案例是政府訂定外送員的專法後，平台也祭出對策，試圖迴避法令的規定，一來一回也沒有成效。

她認為，從企業社會責任或對勞動者的社會保護責任等面向來討論專法訂定，不一定要強制規定外送員是「承攬」還是「僱傭」，可以提供法律訂定更多的彈性空間，也能夠延伸討論最低工資、最低保障的議題。

此外，陽交大管理科學系助理教授李柏毅說，外送平台與外送員之間，常存在權利不對等的問題，更聽到平台說「你不爽不要做」。他舉例說，研究指出，用戶常因為性別或種族就給外送員低分，平台業者則多參考此數據來給予外送員獎懲，這也是專法值得考量的面向。

外送員不願成雇傭

UberEats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，外送平台是多角關係，店家想要更少的抽成、外送員想要更好的待遇、消費者想要更便宜的服務，平台業者夾在其中。

他指出，地方政府雖然地方條例，但鄰近的台北與新北卻有兩套法律，讓業者無所適從，所以業者也支持中央有統一的法規。

一位不具名的外送員表示，兩大外送平台（UberEats跟FoodPanda）能吸引這麼多人來參與，就因為是「承攬」性質，如果改成僱傭制的話，外送員得按照公司規定的時間來工作，想休息還得跟公司請假，且不能拒單，否則就等著解雇或者扣薪水，要這樣「那跑平台的外送，還不如去應徵麥當勞歡樂送」。

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