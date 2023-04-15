想親近自然又不想辛苦露營？網推「露營車景點」大公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「露營車景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大露營車景點有哪些。

想體驗大自然的魅力，卻又怕要準備許多露營用品與必須犧牲旅遊的舒適度？「露營車」讓你兩者兼得，是適合露營新手的最佳選擇，不但幫你準備好一切備品，還有乾濕分離的獨立衛浴與冷暖空調，如同住飯店一樣舒適。

「星空露營車」時下正夯！夜宿「遠雄海洋公園」與海豚互動永生難忘

▲ 網友熱議5大露營車景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 自然風情景觀渡假民宿

觀察近一年來網友針對「露營車景點」相關話題的討論，可以發現「自然風情景觀渡假民宿」的星空露營車受到網友最熱烈的討論。在車廂上有觀星天窗和銀河投射燈，網友推薦「這裡晚上光害不多，可以看到滿天星星」，配上星空銀河投射燈，可以躺在床上享受星空環繞的感覺，是非常特別的體驗。

NO2. 遠雄海洋公園

「遠雄海洋公園」是多數人到花蓮會造訪的景點之一，這裡是全台首座在遊樂園內的露營車，最大的特色就是能夠夜宿在依山傍海的海洋公園內，享受海景第一排的景致，同時也有許多露營車住客才能參加的專屬活動，像是有網友分享「跟海豚在海豚池裡面遊玩半個小時的體驗，讓我非常難忘。」

NO3. 朋趣Bon Chill Glamping

「朋趣Bon Chill」名稱源自於在地野生俏皮又可愛的松鼠，取台語發音「phòng-tshí」而來，其為去年才全新開幕的露營車景點，地點緊鄰桃園高爾夫球場，以高球與松鼠生態為露營主題，吸引網友大推表示「園區好玩，小朋友直接玩到沒電」、「在這過的太舒爽，不想回家了～」。

NO4. 天ㄟ露營車

位在宜蘭梅花湖畔的「天ㄟ露營車」，主打美麗的梅花湖景色，吸引不少想體驗湖畔露營的朋友前往體驗，一度熱門到需要半年前就先預訂才有位置。去過的網友紛紛推薦「湖景view超美，起床就可以看到湖光山色有夠chill」、「湖景第一排！又有藍天綠地相伴」。

NO5. 礁溪老爺酒店

「礁溪老爺酒店」的得天露營車，以結合飯店服務式的「奢華五星級」露營體驗吸引不少網友慕名前往，讓網友大讚「原來露營也可以是五星級的享受」、「適合想要親近自然又想擁有高檔體驗的懶人朋友¬」。

看完網友們對「露營車景點」的評論，是不是也很想趁放假一探究竟呢！快去揪你的親朋好友們一起來趟接近大自然又舒適的露營車之旅吧！

圖片編碼



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「露營車景點」相關討論則數。

觀測期間：2022/03/01~2023/03/31，一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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