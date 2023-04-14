春雨來了！明起2鋒面接力挾雨勢 中南部解渴再等等

中央氣象局表示，明天鋒面通過迎來春雨，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨有一波雨勢，僅影響一天，周日天氣就會穩定，但下周三另一波鋒面通過將再帶來短暫雨或雷雨。這2波鋒面預計只會為北部地區帶來水氣，中南部解渴仍要等到5月梅雨季。

氣象預報員林定宜表示，春雨大多分布在3、4月，期間有鋒面及華南雲雨區一波波通過，大致都是台灣北邊系統，主要為中部以北帶來水氣，越北越明顯，但雨勢普遍不大。中南部地區旱象需仰賴持續性降雨，預計要等到5月中至6月中的梅雨季，西南風帶來的水氣可望為中南部帶來較強的豪大雨。

林定宜也說，明天鋒面通過僅會影響一天，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部地區、南部山區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。周日至周二天氣大致穩定，但周二南邊吹南風預計為東南部、恆春半島帶來局部短暫雨，午後各地山區也有零星短暫雨。

他指出，周三另一波鋒面來襲，西半部地區將有局部短暫雨或雷雨，午後各地山區也有雷雨。周四鋒面影響，中部以北、東北部地區仍有短暫陣雨及雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。周五鋒面影響將逐漸減緩。

溫度方面，林定宜表示，明天北部、東北部地區轉涼，高溫約會下降5、6度，北部地區平均溫度約19至25度、中部地區21至29度、南部地區23至31度；周日清晨稍涼，北部地區約18至19度、中部地區約20至29度、南部地區約23至30度，白天溫度就會回升。

另外，他也說，周三東南部地區吹西南風有焚風機率，提醒民眾留意。