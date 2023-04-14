哈日族注意！交通費恐增加 JR Pass今年10月預計漲價65%

清明連假剛結束，許多民眾趁連假期間造訪日本賞櫻花，國人遊日熱潮也持續中，不過今（14）日JR（日本鐵道）集團發布了「漲價消息」，預計從今年10月左右JR Pass全國版漲價，且漲幅高達65%，海外旅客購買車票的價格與日本境內購買為同價。這消息讓年底後想赴日旅遊搭乘鐵道移動的人，得多出不少交通費支出。

日本JR集團今日發布了漲價消息，預計JR Pass普通版7日票從29650日圓（約6821元台幣）漲到50000日圓（約11503元台幣）、14日票從47250日圓（約10870元台幣）漲到80000日圓（約18403元台幣）、21日票從60450日圓（約13906元台幣）漲到100000日圓（約23004元台幣）。

JR Pass綠色版7日票從39600日圓（約9108元台幣）漲到70000日圓（約16101元台幣）、14日票從64120日圓（約14749元台幣）漲到110000日圓（約25302元台幣）、21日票從83990日圓（約19323元台幣）漲到140000日圓（約32210元台幣）。

知名旅遊部落客林氏璧在臉書分享日本JR Pass漲價消息。圖擷自臉書「日本自助旅遊中毒者」

除了價格調漲以外，JR Pass可搭乘的範圍也擴大。目前發行的全國版JR Pass是無法搭乘東海道、山陽、九州新幹線的希望號（Nozomi）與瑞穗號（Mizuho）。但從10月開始可以搭乘，不過得額外加價購買，購票方式會陸續公布。

JR集團針對價格調整說明，指出「因為新幹線路線延伸，讓可以觀光遊覽的區域擴大，也引入專用網站購票、引入指定席的預定、可使用自動檢票口」等等改善措施。日本也已經試行在國內販售全國版，因此在JR指定販賣商店、代理店和專用網站的銷售價格將會統一。

對此，喜愛旅日的前台大醫生林氏璧也在臉書發表看法，指出3點觀察，「第一、長久以來全國版是限定海外才能販售，近年來日本國內也可以購買，只是在海外買價錢會比較便宜，這等於還是鼓勵大家先在海外就買好。但現在統一售價，不是很確定這背後的思維為何；第二、之前四國版已經先漲價了。這回全國版漲了，之後JR東日本，西日本等各公司的JR Pass會不會也一起漲價？我想是很可能的。第三、之後規劃行程時，可能要考慮一下如果是用自駕、包車，或是國內線的方便性還有價錢來比比看了。因為花在交通的成本差距可能會變小了。」最後他也感嘆「看來要在10月之前安排個告別JR Pass之旅了」。