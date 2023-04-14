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老翁被蚊蟲叮咬引發蕁麻疹氣喘 及時送醫避免休克

中央社／ 南投14日電

老翁前往南投信義鄉遊玩，半夜被蚊蟲叮咬後全身出現蕁麻疹，吸氣會喘；老翁被送往水里急診救護站施打抗過敏藥物後症狀改善；醫師指出，幸好及時就醫，沒有變成過敏性休克。

彰化基督教醫院今天發布新聞指出，南投水里及信義鄉地處南投偏遠地區，彰基醫院、南投基督教醫院及南投縣衛生局合作在水里鄉成立「水里鄉急診救護站」，今年3月16日正式揭牌啟用。

一名70歲老翁3月底前往信義鄉遊玩，半夜被蚊蟲叮咬後，全身出現蕁麻疹，呼吸也會喘，南投縣消防局獲報，緊急將老翁送往水里急診救護站就醫，施打抗過敏藥物後症狀改善。

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任說，所幸119當機立斷，將病患送到救護站接受抗過敏治療，如果時間太久，可能會演變成過敏性休克；而過敏是人體將原本無害的物質，誤判為對身體具潛在威脅而產生的過度反應，輕微症狀有皮膚出疹及蕁麻疹等。

林晏任指出，若症狀嚴重且合併昆蟲毒素反應進而引起全身過敏反應時，病人會出現呼吸及吞嚥困難、嘔吐或是休克等現象，可能威脅生命安全。

彰基醫院表示，救護站內也設置醫學中心等級的急救設備，可處理心跳停止、心肌梗塞、急性腦中風等會立即危及生命的嚴重疾病，在第一時間進行急救，爭取黃金搶救時間。

南投 麻疹

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