日月町蔦屋書店離開6都到日月潭 複合商場明春落腳埔里

占地1.3萬坪的「日月町」，位在通往日月潭線風景區必經的國道六號愛蘭交流道出口的樞紐位置，經縣府成功招商後，引進精英開發投資10餘億元，未來一座「日月町複合商場」將落腳埔里，讓南投觀光從區域提升至國際等級，更讓眾多一次性的遊客深入當地，和當地人建立起連結，突破遊客舊有的界線，預計明年春節前後就會盛大開幕。

許淑華表示，很高興能見證精英開發與日本知名蔦屋書店進駐簽約，讓日月町複合式商場進駐南投縣，南投擁有的山明水秀，包括國際知名景點日月潭、溪頭、合歡山，以及世界茶業博覽會、合歡暗空公園星空季、溫泉季、花火音樂節、萬人泳渡日月潭、自行車嘉年華、南投燈會等多元人文的大型活動，是發展觀光的優勢，每年成功吸引數以百萬人次的觀光人潮。

精英開發董事長洪乙彥指出，日月町商場主要分為三大區塊，包括集結至少68個店鋪的特色美食及具創意的「創意市集」、台灣最美的加油站並提供電動車充電站，主建物「上山前町」的一二樓為飲品牌、特色零售及由多個觀景平台交錯的垂直微型聚落，其中更引進稱全球最美的【蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE】，也是日本蔦屋書店在台首次離開大都市，所拓展的第一家渡假景點旗艦店。

洪乙彥說，日月町商場占地廣達1萬3千多坪，包括8千坪的停車場，商場面寬長達297公尺，若再加上停車場更寬達650公尺，是前往日月潭及埔里必經的愛蘭交流道出口黃金地段，包括購地及開發已投入10餘億元，整體商場預計2024年初完工盛大開幕。