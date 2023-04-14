公費流感疫苗接種對象今年擴大 這族群約有兩千人受惠

每年10月開放公費流感疫苗接種，衛福部疾管署考量身心障礙者自我照顧能力較差，受感染機會較高，同意納入將身心障礙者社區式服務的受照顧者及工作人員，納入今年112年度流感疫苗接種計畫實施對象，預計將有2000多人受惠。

過去公費流感疫苗接種對象，包括醫事人員、長照養護等機構住民及工作人員、6個月以上學齡前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職生、6個月內嬰幼兒的父母、托育人員、禽畜業及動物防疫人員、50至64歲無高風險慢性病成人。

考量身心障礙者自我照顧能力較差，感染流感機會較高，衛福部社家署建議，將身心障礙者社區式服務的受照顧者及工作人員，皆納入公費流感疫苗接種對象，該項建議經衛福部傳染病防治諮詢會（ACIP）今年2月20日聯席會議決議，同意納入今年112年度實施對象。

疾管署副署長羅一鈞表示，身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員人數共約2萬餘人，但扣除原已在公費對象者（如年齡50歲以上）實際只有增加2千餘人。

羅一鈞表示，疾管署去年公費流感疫苗接種計畫原先採購609萬劑，後因民眾接種踴躍，後續再擴充採購31萬劑，總計640萬劑。今年公費計畫預計採購638萬劑以及開口合約40萬劑（視需求下單），加上其他單位代購量約20萬，總計本次標案會採購698萬6900劑。