影／分流支架治腦動脈瘤 患者擺脫動脈瘤破裂出血風險

台南市立安南醫院近年發展微創導管介入治療，引進新技術設備，3年來各類腦血管疾病導管介入治療患者近200例、腦中風取栓術與腦動脈瘤栓塞術即占近八成。今天院方辦分流支架療效說明會、搶救成功案例見證。院長林聖哲呼籲工作壓力大民眾、企業主管等高危險群特別留意，盡可能提早檢查預防。

神經血管介入手術室主任張哲肇說明案例：正值壯年劉先生經常頭痛暈眩、健檢發現有腦血管同時長兩個不同方向突出的動脈瘤，追蹤動脈瘤持續增大有隨時可能破裂風險，門診評估決定接受腦動脈瘤栓塞治療。

張哲肇說，腦血管攝影檢查確認動脈瘤因血管較彎曲且相互重疊，以一般白金線圈栓塞難度較高；討論後劉先生決定接受分流支架置放手術，並申請健保給付通過治療。整體手術過程平順，隔日即轉至一般病房，術後第三天順利出院。劉先生持續且規律服藥，至今門診追蹤狀況良好。

張哲肇說，腦動脈瘤破裂出血為「自發性腦出血」，可能併發風險較其他出血性腦中風來得高，更有二至三成患者出血後可能重度昏迷、或有立即生命危險，也有近三分之一出血後成為重度失能。因而在腦動脈瘤治療及早發現與預防破裂出血十分重要。

若民眾有腦動脈瘤家族史、多囊腎、慢性高血壓、自體免疫疾病如紅斑性狼瘡等情形，建議腦部磁振造影檢查，若進而發現未破裂腦動脈瘤，便需定期追蹤檢查，但若是動脈瘤大於0.5公分以上、或追蹤發現有增大情形者，建議盡快治療。

傳統治療方式有「開顱夾閉」與「導管栓塞」等，但對於大型動脈瘤或同段血管有多顆動脈瘤者，不論是開顱夾閉，還是以導管進行白金線圈栓塞，難度都較高較耗時；分流支架為解決此一難題而生。