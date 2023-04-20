換季渾身不對勁？當心「氣象病」上身！中醫師教5招自我檢測

最近天氣忽冷忽熱，今天穿長袖，隔天氣溫又飆到近30度，讓許多民眾感到渾身不對勁，過敏、氣喘、皮膚癢、心情低落、睡不好……，種種症狀紛紛出籠，明明沒有病毒感染，卻總是覺得「這裡痛、那裡癢」，殊不知，這有可能是「氣象病」上身！

醫師：氣候引起的症狀通常持久難纏

雅丰唯心中醫診所院長陳峙嘉醫師表示，人體的氣血運行與大自然環境相呼應，當外在氣溫、氣壓、濕度多變化，身體無法適應，氣血運作過程阻礙不順暢，就會出現身體不舒服的狀況，俗稱「氣象病」。通常季節轉換、氣候驟變所引起的身體症狀，來得快、去得也快，等到氣候穩定時，因早晚溫差、乾濕度變化引起的輕微症狀，就相對比較難纏，會一直存在著。

「氣象病」是指外在氣溫、濕度變化，身體氣血運作不順暢，因此感到不舒服。 圖／Shutterestock

自我檢測：「氣象病」5大特徵

一般人如何察覺自己可能染上了「氣象病」？陳峙嘉醫師提出以下5招自我檢測方式，供民眾參考：

(1)早上起床是否就會打噴嚏流鼻水？

(2)春夏交替、秋冬交替的時候是否皮膚癢？

(3)陰雨的天氣是否提不起勁、心情煩悶？

(4)家裡大掃除、換棉被的時候，或是到人多、車多的地方，就開始咳嗽、流鼻水？

(5)大便是否軟軟黏黏的、大不乾淨？

台灣北部多雨潮濕、南部炎熱高溫，陳峙嘉醫師提醒民眾，換季時特別要注意皮膚問題，像是汗皰疹、濕疹。春天氣候變化大，容易引起氣喘、鼻子過敏、胸悶；夏天頻繁進出冷氣房、經常有午後雷陣雨，也可能會引起頭痛，秋冬日照時間短，則要留意情緒低落、乾癢和心血管問題。

改善「氣象病」，從內外環境雙管齊下

遇到換季不舒服，除了看醫生吃藥緩解症狀，平時更要順應天氣變化做好養生保健以及控制環境中的濕度與空氣品質，才能從根本改善。陳峙嘉醫師表示，改善體質需從兩方面著手：一是內在體質調理，二是外在環境的控制。「調理內在體質主要靠飲食習慣，現代人很忙，沒有空煮藥膳，建議可以用人蔘、黃耆、枸杞、紅棗泡茶，再加一、兩片薑片下去，就可以達到補氣、溫暖身體的效果，搭配適度運動，可以調理體質。」

改善體質需透過內在體質調理，加上環境的溫濕度控制。 圖／LG提供

至於外在環境的控制，可以利用家電來維護居家環境的溫度、濕度、空氣品質。陳峙嘉醫師提醒民眾，夏天最理想的濕氣是50％至60％，如果超過70％，人體就會感到濕熱；冬天濕度最好維持在40％至50％。空氣理想品質則是落在PM2.5濃度35μg/m3以下，濃度超過35μg/m3即開始會對過敏族群的民眾產生有感的影響，所以應該勤於維護居家環境的溫度、濕度、空氣品質，才能四季都神清氣爽，天天有好精神。

LG PuriCare™ 把各種空氣困擾一網打盡

遠離「氣象病」，需從改善居家環境空氣品質做起。LG PuriCare™ 空氣對策解決專家提供完整的產品陣容，把各式空氣困擾一次KO！被網友評為「用過最有感的空氣清淨機」LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機空氣濾淨坪效超大，能將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落，只要20分鐘 即可完成一次空氣清淨循環1，並能智慧偵測環境空氣品質和異味，自動開啟清淨環境空氣，隨時為居家空氣品質把關，解決家人因空氣品質不佳而產生的過敏、呼吸道不適等困擾。

1由LG國際試驗室和KIMM韓國機械研究院所測試；條件：203立方公尺（10.6 x 7.1 x 2.7公尺）、24.7°C，產品安裝於空間正中央，產品：PuriCare™AS95GDWP2，隨清淨循環扇模式開和關，在15分鐘內檢查距產品1.5公尺高和距產品7.5公尺遠的灰塵累積濃度。

LG PuriCare™ 360°空氣清淨機能將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠。 圖／LG提供

LG PuriCare™ AeroTower™「風革機」兼具循環扇、風扇 和空氣清淨機功能，三機合一不佔空間，獨特的Air Valley 技術能創造出彷如由峽谷吹出的清新自然風，將過濾後的乾淨空氣均勻穩定吹送至送至房間每一處，有效改善家中造成頭暈不舒服的侷促氣流，榮獲德國紅點設計大獎的高科技感外型，為居家質感大大加分，此外更有暖風版，將涼暖風扇結合，打造冬暖夏涼的舒適空間。

「風革機」內建三種氣流模式，能改善狹小空間裡的侷促氣流。 圖／LG提供

LG Puricare™ 雙變頻除濕機 節能、抑菌、大容量

台灣四季潮濕，家中必備一台高效節能的除濕機。LG Puricare™ 雙變頻除濕機結合空氣清淨的功能，利用奈米離子淨化外部空氣，日除濕量最高達19公升，更搭配UVnano™紫外線抑菌功能，透過UV LED 燈抑制風扇上的細菌孳生，維持風扇乾淨以吹出清新乾淨的微風。即使全天候使用也超省電，24小時運轉電費大約只要1元台幣2，維持居家空氣乾爽，改善因濕氣滲入體內所造成的倦怠、皮膚發炎、脹氣等問題，守護全家人的健康。

LG Puricare™ 雙變頻除濕機設計5公升大水箱，並可外接水管，省去倒水的麻煩。 圖／LG提供

要徹底解決氣象病困擾並打造居家中的健康因子，關鍵在於空氣品質與濕度的把控，

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2產品可能因環境條件、空間大小、選擇模式而有所差異，依實際使用狀況為主。

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