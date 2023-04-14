新竹市空氣品質惡化初期預警 外出最好戴口罩

沙塵暴境外汙染來襲，西半部空品警戒，新竹市昨天下午5點起達空氣品質惡化初級預警，將對敏感族群造成影響。環保局今天特別提醒，在空氣品質不良期間，民眾應加以防範注意自身健康防護措施，避免長時間停留於交通繁忙街道，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人盡量留在室內，必要外出則應戴口罩。

新竹市環保局今年建立全市即時空氣品質監測系統，並於3月25日啟用「新竹市空氣品質即時監測網」，透過大數據分析、24小時監控空氣品質變化，24小時全天候提供民眾即時資訊，依偵測到的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，顯示6種不同顏色分級空氣品質狀況。

環保局長江盛任表示，針對空氣品質惡化情形，環保局自昨天起採取應變措施，包括通報轄內粒狀汙染物、氮氧化物及硫氧化物排放量前40％之固定汙染源，要求加強防制設備操作及檢視是否異常，進行重點列管廠場現場查核。

新竹市環保局也同步針對新竹市垃圾焚化廠進行連續自動監測設施（CEMS）監測數據查核，提醒焚化廠操作業者注意防制設備運作。

至於營建工地部分，環保局通報轄內前50大工地，要求其工區周遭加強灑水、結構體加強防塵網圍設、裸露地表及物料加強覆蓋完全，並應進行重點工地稽巡查，確認應變措施執行情形。

環保局預估空氣品質不良情形預計將持續到明天15日，屆時鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，轄內空氣汙染物濃度將降低。環保局將持續掌握最新情形，落實應變管制事宜，也請民眾減少外出，注意自我防護。