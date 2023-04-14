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「天狗食日」下周四登場 錯過要再等7年

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
4月20日將出現日食天文現象，過程為環食-全食-環食的混和性日食。示意圖。本報資料照片
4月20日將出現日食天文現象，過程為環食-全食-環食的混和性日食。示意圖。本報資料照片

天狗食日又要來了！中央氣象局說，4月20日下周四將出現日食天文現象，過程為環食-全食-環食的混和性日食（hybrid solar eclipse），台灣雖不在中心食帶上，但在天氣許可時，還是可見不同程度的日偏食現象。

中央氣象局指出，本次日食全程將自格林威治時20日1時34分開始，至6時59分結束；亦即台灣時間上午9時34分至下午2時59分，歷時5小時又25分鐘。

氣象局說，中心食帶通過澳大利亞西北角、東帝汶及印尼群島等部分陸地，能看見日偏食的地區包含台灣、菲律賓、印尼、澳大利亞及部分中南半島地區。台灣本島不在中心食帶上且距離較遠，因此所見的日面食分較小，最小為桃園僅能見到2.9%日面缺角的日偏食，最大為台東為6.5%。

這次日食以台北為例，於20日午後12時34分7秒開始「初虧」，此時太陽位於天頂偏西南方仰角約73度處，透過遮減光器具可見日面的左下側（日面南偏東側）邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左上方向擴展；至下午1時10分52秒「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左側約有3.2％被月面所遮掩；最後於下午1時46分47秒，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約1小時12分40秒。

氣象局呼籲民眾特別注意，由於食分很小日食發生時太陽光度仍然很強，必須透過適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間不宜過長，以免眼睛受到傷害。

氣象局說，日食是月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間，造成視線上日面被月面遮掩的天文現象。

根據氣象局的統計資料，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，其中台灣可見41次。下次台灣能見的日食將發生在7年後，即2030年6月1日的日偏食。

天狗食日又要來了，4月20日各縣市日食階段時間。圖／氣象局提供
天狗食日又要來了，4月20日各縣市日食階段時間。圖／氣象局提供
4月20日日食食帶及各地最大掩食率與食甚時間。圖／氣象局提供
4月20日日食食帶及各地最大掩食率與食甚時間。圖／氣象局提供

日食 氣象局 印尼

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