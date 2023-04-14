猴痘隔離方案即起放寬 符合2條件可返家自主健康管理

猴痘疫情持續，我國目前累積25例猴痘病例，包括18例本土個案、7例境外疑入，其中2例住院中。第二階段猴痘疫苗預約自4月10日至5月12日，疾管署統計，首周以來共有2萬2235名民眾完成猴痘疫苗接種意願登記，民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，依掛號時間前往醫院接種疫苗。

猴痘初期症狀較不典型，但考量猴痘傳播具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，此波國際及本土疫情多以性接觸傳播為主，國內個案的高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低，經過專家會議決議，即日起調整猴痘個案處置相關流程，細節將於下周二例行疫報記者會說明。

疾管署副署長羅一鈞表示，疑似或確診猴痘個案，經由臨床醫師依據其疾病狀況評估是否有重症、具重症風險因子，以及家中條件等因素，若「無住院治療照護需求」、「且家中條件可1人1室」，可返家自主健康管理；確診個案如符合結束各階段自主健康管理條件，衛生單位協助安排個案就醫進行評估。

羅一鈞表示，疑似個案經評估無需立即收治住院，依法通報並採檢後，可以先行返家等待檢驗結果，醫事人員將協助提供「疑似猴痘個案衛教事項」，並通知地方衛生單位，民眾需自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。

羅一鈞表示，疑似個案出院返家後，如檢驗結果為陽性確診，由個案居住地縣市衛生單位聯繫通知個案陽性檢驗結果，並再次確認返家確診個案有無就醫需求，進行後續住院或居家自主健康管理；檢驗陰性者，則由地方衛生單位聯繫通知檢驗結果及衛教。

羅一鈞呼籲，醫界診療病人時若發現符合猴痘通報定義，如皮膚病灶（皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等），及病人發燒（≥38°C）、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、背痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等症狀，臨床醫師無法以其他已知病因解釋，請於24小時內至「傳染病通報系統（NIDRS）」進行通報，並採集檢體如水疱液、膿疱內容物或瘡痂及咽喉擦拭液等送驗。猴痘防治相關資訊與可運用指引及教材等，請至疾病管制署全球資訊網（ https://www.cdc.gov.tw ）猴痘專區下載運用。