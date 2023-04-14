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台東大武35.5度高溫 明天變天慎防雷雨
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台東縣地區，高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號。今天上午11時58分，台東縣大武測站飆出35.5度高溫，其次為高雄市月眉測站的34.8度。
氣象局說，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。
今天東半部地區及馬祖有局部短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部、東南部地區、南部山區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲。今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明天東半部及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。
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