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西北風挾大陸沙塵暴 各電廠啟動減排因應 環保署推估影響至周六

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署表示，預計這波空品不良情形可能持續影響至周六，環保署會與各地方政府會持續協調燃煤電廠等進行降載減排等應變作為，也呼籲民眾即時掌握空品資訊，外出時做好自我防護。圖／取自空氣品質監測網
環保署表示，預計這波空品不良情形可能持續影響至周六，環保署會與各地方政府會持續協調燃煤電廠等進行降載減排等應變作為，也呼籲民眾即時掌握空品資訊，外出時做好自我防護。圖／取自空氣品質監測網

沙塵暴來了。中國大陸發生沙塵暴，影響華南地區，環保署表示，預計這波空品不良情形可能持續影響至周六，環保署會與各地方政府會持續協調燃煤電廠等進行降載減排等應變作為，也呼籲民眾即時掌握空品資訊，外出時做好自我防護。

環保署表示，這波從馬祖、澎湖及灣西部縣市逐步受到影響的情形可知，境外汙染物主要由台灣西北側移入，與過去大部分由東北方來襲，首先影響台灣北部不同，所以造成台灣中部縣市較北部先受到影響，依照目前觀測結果研判要到周六以後，空氣品質才會獲得改善。

環保署已協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠啟動減排；台中、彰化、雲林、嘉義縣市、連江及澎湖都已經成立府級指揮中心，台中市、嘉義市及屏東縣進行路邊車輛攔檢；雲林縣及嘉義縣以無人載具等方式，針對露天燃燒熱點進行巡查；台南市及高雄市則針對大型工廠及營建工地進行稽查與通報減排等措施。

環保署 嘉義 澎湖

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