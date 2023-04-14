平板塑膠容器回收率僅16.19% 環保署：加速修法改善

根據看守台灣協會推估，台灣一年生產8萬公噸平板「平板塑膠容器」，但回收率僅16.19%，一年有5到7萬之間的量，因為無法回收進焚化爐被燒掉；環保署表示，已加速法制作業處理中。

環保署回收機管會執秘王嶽斌表示，平板塑膠容器，有些不是責任物，有些是責任物，現在環保意識抬頭，民眾也知道要盡量配合回收，但平板塑膠容器摻雜很多其他材質，比如泡殼以及襯墊，變成平板容器的回收端，會比較難分類，同時也會增加許多分類回收成本，因為外觀沒辦法分。

王嶽斌表示，也因為混雜問題，變成回收分類的意願不高；但環保署在2022年底預告告草案，把泡殼與襯墊類的平板包材公告應回收，提升回收業者收受意願與處理效益，環保署會盡快公告，這樣也會有補貼費率，增加回收意願，目前正在作業中。

他說，針對平板包材塑膠，還是有廠商可以分選，其中也可以做資源循環，但必須要新料，因此不要堆積太久，參有其他回收物就沒有誘因，但若回收業者有囤積問題，沒有空間可以進行分類，環保署也會輔導，讓可以有需求的處理商循環利用。

至於環團要求可先修改稽核認證手冊，王嶽斌說會評估，也會加速現階段的法制作業。