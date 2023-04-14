高屏溪川流量續下探 陳其邁：會加大節水力度

中央氣象局推判梅雨仍可能晚到，南部水情依然嚴峻，高雄市長陳其邁今早受訪表示，高市仍會從開源、節流雙管齊下，多元開發水源並加大節水力道，所幸目前高市轄用地下水位仍十分穩定。

高雄降雨有限，高屏溪川流量今天僅4.5cms（每秒／立方公尺），直逼歷年最低點的3.8cms，水情威脅一直存在。

高市長陳其邁今早表示，高市抗旱分從開源節源二部分，開源部分還會增加10座抗旱水井，節流部分，水情燈號則維持橙燈。但仍會會擴大減量供水的力道，包括用水1000度以上大戶減量供水從原來10%提高到15%，泳池用水會停供，之後再視水情狀況調整節水原則。

陳其邁說，以今天為例，高屏溪的川流量是4.5cms，澄清湖蓄水量是88%，尚都維持水平，高市地下水量至4月底並無問題。

至於水利署規畫自屏東調水支援高雄一事遭屏東居民阻抗，是否新的進展，陳其邁並未正面答覆，僅表示會以多元方式開發替代水源，「目前高市地下水水位，並無變化，仍十分穩定」。